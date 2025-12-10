立院三讀／汽機車噪音超標 最重罰3.6萬

立法院院會昨三讀通過「噪音管制法部分條文修正案」，明定機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰。（資料照，彰化環保局提供）

為避免汽機車噪音擾民，立法院院會昨三讀通過「噪音管制法部分條文修正案」，明定機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，可處三六〇〇元以上三萬六〇〇〇元以下罰鍰，限期未改善除按次處罰，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。

現行「噪音管制法」規定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處所有人或使用人一八〇〇元以上三六〇〇元以下罰鍰；三讀條文明定，將罰鍰提高至三六〇〇元以上三萬六〇〇〇元以下罰鍰，並通知限期改善，屆時仍未完成改善，除按次處罰外，情節重大者，並得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還。若一年內再度違反，得移請公路監理機關吊扣牌照六個月。

若車輛噪音遭檢舉且不依規定檢驗，或經檢驗不合管制標準，原處一八〇〇元以上三六〇〇元以下罰鍰，三讀條文再將罰鍰提高至三六〇〇元以上三萬六〇〇〇元以下罰鍰。

因環保署已改制為環境部，三讀條文通過將此法中央主管機關改為環境部。

