0206、0403震倒花蓮2棟大樓 都是同一組建商、建築師起造

2018年0206花蓮地震中倒塌的吾居吾宿大樓。（資料照，記者王錦義攝）

去年〇四〇三強震造成花蓮市天王星大樓倒塌、一人被壓死，花蓮地檢署偵辦發現建物結構疑有重大瑕疵，有設計不良、偷工減料之嫌，昨依過失致死罪嫌起訴營造商陳明達，建商謝長利則因死亡不起訴，負責設計的七十多歲建築師曹雲生疑已移民國外多年，檢方也發布通緝。

天王星大樓1死 起訴營造商

讓人驚訝的是，謝長利及曹雲生兩人，竟也是二〇一八年〇二〇六花蓮地震倒塌的「吾居吾宿」大樓的建商跟建築師，當時因有違建疑慮遭住戶提告，同樣被檢方查出有設計不良、偷工減料問題，但因無人死傷，加上違反建築成規部份已超過十年追訴時效，調查後檢方均給予不起訴處分。

設計不良、偷工減料

花蓮地檢署指出，天王星大樓經過專業鑑定發現，陳姓土木技師未遵守建築技術規則，結構計算書採用的靜載重低估卅四．二％達一一八九噸，水平地震橫力亦少算廿八．四％，比對建築計算書中計算所採的一樓高度三．六公尺，與建築圖說四．五公尺不符，直接造成一樓梁柱配筋不足。

建築師移居國外被通緝

建築師曹雲生對於土木技師製作的結構計算書，未注意查核及合理分析，且其所設計建築物構造應能抵禦任何方向地震力，竟疏未注意，逕自在結構計算書上簽證，導致結構有明顯錯誤。

營造商陳明達未確實監督及依規定施工，致發生建築物柱兩端箍筋間距偏大，及主筋搭接長度不足約卅％，使鋼筋強度僅能發揮七十％，有降低結構強度暨耐震能力、偷工減料之嫌。

據了解，目前兩大樓現況為，吾居吾宿拆除後，因時任縣長傅崐萁推異地重建，基地被〇二〇六善款買下，成為閒置空地；天王星也已拆除，並成立都市更新會預定重建。

花蓮0403地震天王星大樓倒塌，花蓮地檢署查出有偷工減料、設計不良的問題。 （花蓮地檢署提供）

