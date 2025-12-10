我明年2月21日申請重返非洲豬瘟非疫區／依WOAH規定免經專家審查 提交1年後若無疫情可再獲認證

非洲豬瘟疫情目前僅限台中梧棲單一案場，依世界動物衛生組織程序，最慢2027年2月底前就會重返非疫國。（資料照）

菲律賓因我國十月廿二日在台中梧棲養豬場爆發的非洲豬瘟疫情，宣布停止輸入台灣豬肉，農業部防檢署昨表示，因疫情僅限單一案場，將於明年二月廿一日向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區，依規定免經專家審查，預計提交申請後的一年內若無疫情，就會再獲認證為非疫區。

菲律賓暫停輸入台灣豬肉

台中梧棲養豬場爆發首例非洲豬瘟疫情後，為展現負責態度，我國當時即主動暫停所有台灣生鮮豬肉出口，並向WOAH通報，菲律賓於十二月八日宣布因台灣與西班牙都爆發非洲豬瘟疫情，因此全面停止兩地豬肉輸入，並表示之前與台灣談定的台灣豬肉輸入檢疫規定失效。

農業部表示，台灣豬是在二〇二三年一月取得輸菲許可，並於同年九月開始出口，當年出口量廿三噸，去年出口量四三〇噸，今年受市場供需與價格影響，截至十月僅出口一噸，這次菲律賓暫停我國豬肉輸入，對我國養豬產業影響有限，加工豬肉產品則仍可持續輸出到日、星、澳。

鑑於國內目前並無其他疫情，防檢署動物檢疫組組長高黃霖表示，已著手準備文件，擬於明年二月廿一日向WOAH申請「自我宣告為非疫區」。

依WOAH規定，重返非洲豬瘟非疫區的認定不必如傳統豬瘟、口蹄疫等要走專家小組審查、科學委員會、WOAH大會審查流程，僅需WOAH內部官員審核，期間只要都沒疫情再發生，從遞案申請後通常一年內就可順利重返。

高黃霖指出，屆時就可重啟與菲律賓等國豬肉輸出談判，談判時程須視菲律賓對豬肉的需求，以及有無提供我國豬肉輸出問卷、有無查場等而定，只要菲律賓提出，我國都會全面配合。

高黃霖表示，新加坡於二〇二三年二月在該國野豬屍體確診非洲豬瘟病毒，因新加坡屬小型海島型國家，經防堵後，已於去年向WOAH申請重返非疫區。

西班牙防堵疫情難度更高

由於西班牙野豬爆發非洲豬瘟疫情，我國日前也全面停止西班牙豬肉產品輸入，高黃霖說，西班牙豬肉產品若要恢復輸入，須檢具符合WOAH非疫國證據資料後向我國申請，我國收到資料後會啟動風險評估，符合相關條件後才會同意恢復輸入，但他也指出，西班牙的疫情發生於野豬，野豬因移動廣泛加上有保毒性，防堵疫情難度比家豬更高。

