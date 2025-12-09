「拂塵」專案解密 228特展明登場

蔡詩萍：看見極權政府困獸猶鬥

台北市二二八紀念館「塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八」特展昨天開幕，從國家安全局的解密卷宗出發，以史料為證、檔案為線，勾勒出國民黨政府以出版專書論述，試圖引導與制約對二二八事件的歷史解釋，策展人余佩玲說，「官方論述不一定是正確的，僅是提供另一個視角。」台北市文化局長蔡詩萍表示，構思展覽時，很多人擔心會對執政的蔣萬安造成壓力，但蔣萬安就任後就曾說過要坦誠面對歷史「不會迴避。」

「拂塵專案」在一九八三年啟動，由國安局統籌，橫跨國防部總政戰部、法務部調查局、內政部警政署、憲兵司令部等情治單位，共同蒐集與整合大量國內外資料，希望以學術研究的手法與規格，出版專書論述來引導與制約二二八事件的歷史解釋。從這些過去的密件中，可以看到政府在戒嚴時期尾聲，如何試圖掌握歷史詮釋的主導權，用以維穩統治的正當性。

余佩玲說明，展覽呈現專案中搜集的三百多卷資料，其中有不少民間無法取得的第一手資料，而讓政府取得更多話語權，卻也讓我們重新理解「官方論述不一定是正確的，僅是提供另一個視角。」

蔡詩萍說，透過當今的歷史視角，可以看出當時極權政府困獸猶鬥，才會試圖奪回敘述主導權，把二二八這個塵土、灰塵拂掉。他感謝學者與館方讓歷史展露在大眾視角，鼓勵年輕朋友來了解「拂塵專案」，看走過的歷史，也是形塑現代台灣人的歷史。特展昨舉行開幕活動，明起展至明年六月卅日。

