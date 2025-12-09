彰師大發辦呆比賽 亞軍︰就是休息

彰化師範大學首次舉辦發呆比賽，不能睡覺、不能說話也不能滑手機。（彰師大提供）

彰化師範大學昨天首次舉辦發呆比賽，卅個參賽名額秒殺，廿七人到場參賽，經過一個小時賽程，透過血氧儀測量心律等指標選出得獎者，其中，獲得第二名的美術系大四女生「阿蛋」表示，她經常發呆，發呆就是休息，是為了走更遠的路。

這場比賽的冠軍低調不受訪，亞軍的「阿蛋」表示，比賽規定是眼睛要張開，不能睡覺、不能說話也不能滑手機，她特別向同學借巧拼地墊放在地板，讓她可以舒適坐著，腦海想的是「春日影」的音樂，因為她很喜歡這段可以讓她放鬆心情的音樂。

「阿蛋」說，她覺得發呆是好事，適時發呆就是在生活中找時間休息，發呆夠了，整個人也休息夠了，自然而然會有力氣繼續往前走。

彰師大通識教育中心指出，昨天比賽過程中，有安排敲鑼、電音等干擾考驗，同時會進行四次的心律測量，每位參賽者的手指都夾著血氧儀，以心律起伏最小，最為平緩的人獲勝，發呆比賽是希望學生在發呆的短暫時間放空，培養不輕易被外界干擾與自我療癒能力，未來會視師生反應，作為是否續辦的參考。

彰師大發呆比賽獲得第二名的「阿蛋」，覺得發呆就是休息。（記者劉曉欣攝）

