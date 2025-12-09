為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「台水1號」智能船首航 自駕監控水質

    2025/12/09 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    「台水一號」水質採樣監測智能船，八日在鳥嘴潭人工湖下水啟航。（記者陳鳳麗攝）

    「台水一號」水質採樣監測智能船，八日在鳥嘴潭人工湖下水啟航。（記者陳鳳麗攝）

    台灣自來水公司首部檢測水質的「台水一號」智能船，昨在鳥嘴潭人工湖下水首航，該船船身僅一．一六公尺，搭載水質監測儀器，可自駕、自採樣水質，再與台水「水質行動檢驗車」配合，快速採樣、污染鑑定，以確保水質安全。水公司表示，鳥嘴潭淨水場預定明年底全面供水，即整場出水每日達廿五萬噸。

    鳥嘴潭淨水場 明年底全面供水

    自來水公司取鳥嘴潭人工湖的水，供應草屯鎮和北彰化民生用水，因攸關百萬人口飲用水安全，水公司委由成大與磐誠顧問公司共同研發智能化水質採樣監測船，取名「台水一號」，昨日在鳥嘴潭人工湖舉行啟用下水典禮，由水公司總經理李丁來、水利署副署長王藝峰等人剪綵，並由李丁來按下遙控按鈕，讓智能船啟航。

    水公司指出，過去水公司採樣人員須划橡皮艇採樣，風大時常影響採樣的準確性和人員的安全性，智能船能自動駕駛並自動採樣，現在每月進行一次採樣監測，不只水質採樣，也有除藻功能。

    由於上月有草屯民眾反映，在鳥嘴潭人工湖聞到烏溪對岸的霧峰廚餘坑臭味，擔心會影響人工湖水質，自來水公司昨強調，經現場勘查後，發現廚餘坑地點在下游處，不會影響人工湖的水質，民眾可以放心。

