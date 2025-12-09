百元匯款害帳戶列管 台中生技公司險倒閉

台中市議員林祈烽要求警方打詐要精準，避免民眾濫訴。（記者蘇金鳳攝）

議員促精準打詐 避免民眾濫訴 警方︰查無涉案已解管

台中市議員林祈烽昨天在市議會揭露一起荒謬的警示帳戶列管案件，指一名市民拿著五十三張各匯入一百元的匯款單，至派出所報案指遭詐騙，警方火速將五十三個帳戶凍結，其中包括一家正派經營的生技公司，造成貨款及薪資無法進出，公司差點倒閉，幸好在本月三日解凍，他認為警方打詐應與金融機構做好橫向聯繫，多方確認後再凍結，免得無辜民眾受害。

請繼續往下閱讀...

LINE投資詐騙 53帳戶各匯百元

第四警分局表示，被害民眾在「抖音」平台看到股票投資廣告，依對方邀請加入LINE投資群組，詐團要求繳交入會費，並提供五十三筆不明銀行帳戶，要求分批匯款，被害人在五十三個帳戶各匯入一百元共五千三百元後，詐團即失聯，警方依法向金融機構通報並將相關帳戶列為警示帳戶，經查出相關五個帳戶確認無涉案，已解除警示恢復正常交易功能。

林祈烽表示，台中市詐騙案件全國第二多，今年一至十一月詐騙受理數達二萬三二四四件，雖詐騙多、案件急，員警打詐非常辛苦，但市府一定要精準打詐，避免民眾濫訴，而使無辜企業蒙受不白之冤。

生技公司︰貨款、薪資全無法進出

林祈烽指出，該生技公司因遭誤解是詐團而帳戶遭凍結，業者趕往警局說明，卻得到「詐騙案件太多，可能要等半年才能解除列管」的回應，老闆四處奔走無解，緊急向議員求援，證明確非詐騙集團，帳戶才在本月三日解凍。

該生技公司表示，案件發生在十一月底，接獲銀行通報後向警方說明，卻要半年才能解管，將嚴重影響公司信譽及貨款進出、薪資的發放，目前雖已解凍，但後續還要向地檢署說明，覺得非常可怕。

警察局表示，此案屬特殊個案，受理案件及通報流程均符規定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法