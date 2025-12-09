台中文山焚化廠改建 拚明年過年前動土

台中市南屯區文山垃圾焚化廠使用近三十年，因設備老舊，BOT案歷經多次流標，延宕六年後，於今年九月完成綜合評審，由「台泥達環文山合作聯盟」以九十四億三千兩百萬元投資發包，民進黨台中市議員陳淑華、林德宇等人昨天在議會質詢動土時間，環保局長吳盛忠答詢稱，最快十天內簽約，台中市長盧秀燕則說，希望最快明年農曆年前動土。

台中市議會昨天進行總預算二讀會審議，民進黨市議員陳俞融、謝家宜、陳雅惠、江肇國、林德宇、曾朝榮及李天生，都批評廚餘處理不當，垃圾車載廚餘進文山垃圾焚化廠，需大排長龍，且廚餘過濕增溫燃燒，影響焚化爐壽命，並可能產生戴奧辛污染。

林德宇質疑，上週六文山焚化廠又塞車，廚餘車是不是又載去烏日焚化？吳盛忠答詢稱，不管怎麼樣，文山、烏日及后里焚化爐互相協助，都為台中市民好。

盧秀燕則表示，文山焚化廠改建，希望最快明年農曆年前動土。台中市府說明，文山焚化廠BOT案，目前已與最優申請人完成議約，正積極辦理簽約作業，因整體工程除爐體外，尚包含舊有行政（辦公）大樓拆除，以及施工期間臨時辦公室搭建，須視整體工程推動需要，於不同時期施作不同工程。

市府環保局強調，已請廠商加速相關工程進度推行。

