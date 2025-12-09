不滿廚餘處理 中市議員提議凍結委外預算

台中市政府迄今未提出廚餘去化政策及預算，引起多位民進黨議員質疑，昨在議會砲聲隆隆。（記者黃旭磊攝）

每日300噸恐成災難 盧秀燕︰獎勵辦法研議中 補助家用廚餘機也是選項

台中市議會昨天進行明年總預算二讀會審議，多名民進黨市議員輪番砲轟市府無力處理廚餘，市議員曾朝榮以「廚餘大戰」形容廚餘無處去困境，市議員陳俞融強調，外埔綠能園區無法吸納主要熟廚餘，提議凍結「清潔隊管理業務費」中的三千四百萬元預算。台中市長盧秀燕表示，還在進行相關「跨局處大計畫」，包括補助家用廚餘機費用都可能是選項。

廚餘大戰？ 曾朝榮︰餐廳廚餘堆到爆

行政院實施禁止廚餘養豬政策後，導致台中每日近三百公噸家戶及餐飲廚餘去化壓力大增，市議員陳淑華、謝家宜、林德宇、曾朝榮、江肇國及李天生都提出質詢，曾朝榮表示，市府號稱沒有廚餘大戰，但餐廳廚餘堆到爆，叫業者怎麼活；江肇國說，高鐵特區有學校團膳業者，擺明不收廚餘，質問環保局及教育局，有找全市社區、餐廳、大樓及學校收廚餘的業者來談嗎？

外埔綠能園區 無法吸納市區熟廚餘

陳俞融進一步指出，外埔園區號稱示範綠能，卻無法吸納市區多數熟廚餘，導致廚餘被迫進焚化爐燃燒，在市府提出明確的「外埔二期擴建期程」與「提升熟廚餘處理量能」的具體承諾前，應凍結「清潔隊管理業務費」中「委託廠商辦理外埔綠能生態園區廚餘委託處理費及履約管理計畫」三千四百萬元。

盧秀燕答詢表示，中央政策從二〇二七年全面禁廚餘養豬，預計明年十月各縣市處理趨勢才會出來，目前台中正在進行「跨局處大計畫」，納入藍、綠及白各黨派意見，獎勵辦法多元還在研議，包括補助家用廚餘機都可能是選項。

垃圾車汰換減列7500萬 挨批不重視清潔隊員

此外，台中市環保局垃圾車超過五七四輛，市府卻減列明年七千五百多萬元汰舊換新預算，民進黨市議員蕭隆澤、陳雅惠及陳淑華痛批，盧秀燕座車有編預算，有錢舉辦購物節，卻不重視清潔隊員性命。

環局長︰空污基金等可支應

環保局長吳盛忠強調，台中市垃圾車車齡是六都第二年輕，目前有空污基金五千多萬元、清潔車輛維護經費約一億元，足可處理清潔車輛各項問題。

