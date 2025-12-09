雲164縣道拓寬 顏思齊大道通車

雲縣道一六四線是海線重要聯外道，獲中央補助、共斥資六億多元進行第一期拓寬工程約四．四公里道路，八米拓寬至廿米，昨正式通車，估計可紓減近五成車流。縣府表示，完工後命名為「顏思齊大道」，後續規劃拓寬至口湖鄉。

海線重要聯外道 可紓減近5成車流

縣道一六四線全長約十二公里，是北港、水林及口湖互相串連的主要道路，往西可連接台六一線西濱快速道路，往東可延伸到嘉義新港、民雄，可與國道一號相接，車流量龐大。

縣府交工局長汪令堯表示，原道路僅八米寬且無機車道，大小車常互相爭道，地方擔心安全問題，盼拓寬改善，透過交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」補助四．六三億元，地方自籌約二．一億元進行第一期拓寬。

汪令堯指出，工程從北港國中前至水林開台第一庄地標，約四．四公里長道路，拓寬廿至廿四米，設置雙向四車道，更增設機車道，且將電桿地下化，打開道路天際線，估可紓解近五成車流；民眾說，道路寬敞更有安全感。

縣長張麗善表示，拓寬後道路命名為「顏思齊大道」，一六四線其餘路段將分期拓寬，規劃水林至口湖段搭配水林外環道通盤檢討，粗估經費逾十億元，將向中央爭取經費補助，讓交通路網更完善。

