為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南火車站前廣場 啟動改造

    2025/12/09 05:30 記者王姝琇／台南報導

    南市交通局爭取內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助，辦理「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，預計年底動工，完工後可大幅提升火車站周邊的步行品質與轉乘效率，展現全新風貌。

    交通局長王銘德表示，火車站前廣場改造分三階段，第一階段由工務局即日起率先進場施作，調整分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等，並進行路面修復；第二階段廿五日起由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程，同時汰換新管，預計於明年二月初完成；第三階段進入自來水主幹管汰換及主體廣場工程，將更動現有行車動線，明年二二八連假之後實施。

    第三階段將現行繞行圓環之單向循環通行方式，改為可雙向行駛的U形道路，設置汽車臨時接送區，公車於成功路及中山路設置臨時站，屆時將發佈詳細動線、接送區、公共運輸安排規劃，並強力宣導民眾注意適應。

    公共運輸處處長劉佳峰指出，台南火車站站前廣場主體工程完工後，城市入口將會有全新景觀，更將為行人、旅客、駕駛人、公共運輸使用者打造全方位車行動線、行人廣場、接送區、公車停靠區及計程車排班區等，預計二〇二七年底前完工。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播