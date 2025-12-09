台南火車站前廣場 啟動改造

南市交通局爭取內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助，辦理「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，預計年底動工，完工後可大幅提升火車站周邊的步行品質與轉乘效率，展現全新風貌。

交通局長王銘德表示，火車站前廣場改造分三階段，第一階段由工務局即日起率先進場施作，調整分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等，並進行路面修復；第二階段廿五日起由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程，同時汰換新管，預計於明年二月初完成；第三階段進入自來水主幹管汰換及主體廣場工程，將更動現有行車動線，明年二二八連假之後實施。

第三階段將現行繞行圓環之單向循環通行方式，改為可雙向行駛的U形道路，設置汽車臨時接送區，公車於成功路及中山路設置臨時站，屆時將發佈詳細動線、接送區、公共運輸安排規劃，並強力宣導民眾注意適應。

公共運輸處處長劉佳峰指出，台南火車站站前廣場主體工程完工後，城市入口將會有全新景觀，更將為行人、旅客、駕駛人、公共運輸使用者打造全方位車行動線、行人廣場、接送區、公車停靠區及計程車排班區等，預計二〇二七年底前完工。

