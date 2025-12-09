國產牛肉暨鮮乳行銷 12/14善化登場

南市「國產牛肉暨鮮乳行銷活動」，可 品嘗純正台南牛肉湯。（記者王姝琇攝）

台南市「牛仔沖沖滾」，二〇二五國產牛肉暨鮮乳行銷活動將於十四日在善化啤酒廠登場，不僅有人氣清燙牛肉湯四大名店到場開鍋，並首次加入鮮乳、羊肉等多元畜禽產品展售，邀請全國民眾來享用在地食材饗宴。

台南市長黃偉哲昨攜手維悅酒店主廚謝思欽現場示範道地的台南清燙牛肉湯，熱湯一沖鮮肉瞬間轉粉紅，現場香氣四溢。

4大清燙牛肉湯名店 開鍋設攤

黃偉哲表示，台南清燙牛肉湯風靡海內外，善化肉品市場每日以最快速度配送至店家，講究的是「新鮮、即時、快速」，因此才能端出一碗碗熱騰騰、肉質鮮甜的頂級牛肉湯；台南牛肉也直送北部，讓外地饕客不必南下也能品嘗純正台南味。

農業局長李芳林說，台南是台灣國產牛肉的主要供應地，目前飼養規模兩萬六千多頭，其中肉用牛隻年屠宰量每年約一萬六千頭，每天屠宰約五〇頭，全國市面上國產溫體牛肉，高達九成來自善化。

畜禽產品展售 消費集點可抽獎

李芳林說，今年力邀阿裕、鴻牛、和味及蠻牛等四家清燙牛肉店家設攤，還有五花馬水餃館的牛肉餡餅，活動首次納入羊肉、羊乳及其他畜禽品展售，十四日當天消費滿一〇〇元集一點，完成指定任務可獲清燙牛肉湯五〇元折價券。

另規劃體驗活動，邀達人分享認識台灣酪農業及牛肉湯最佳部位解析；特色市集集結優質畜禽、農產品及通過「南得極品」標章評鑑的特色農產品，消費滿百可集點參加戳戳樂。期間加入「台南牛最讚」LINE官方帳號，十九日前到廿五家國產牛肉配合店家，消費滿額可集點抽獎，有機會抽中台北、沖繩來回機票。

