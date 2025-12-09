新北7處社宅 開放申請

新北市泰山區首座新完工的「中山青年社會住宅」開放招租。（新北住都中心提供）

新北市住宅及都市更新中心公告今年最後一波、共釋出七處社宅開放申請，包含泰山區首座新完工的「中山青年社會住宅」，與第二波完工招租的「三峽國光二期青年社會住宅（B區）」，合計五〇八戶，以及新店央北、新莊新豐、五股成州、板橋府中及板橋民權等五處社宅申請遞補名單，提供多種房型滿足家庭居住需求。

育有子女一般戶 享加籤措施

泰山中山青年社宅位於捷運中和新蘆線丹鳳站及機場捷運線泰山貴和站之間，附近有學校、公園、賣場及公車站，生活機能佳；三峽國光二期青年社宅（B區）位於北大國小及龍埔公園兩側，鄰近三峽老街、台北大學商圈，多線公車銜接捷運永寧站，未來有捷運三鶯線行經。

請繼續往下閱讀...

新北住都中心副執行長林士森表示，新北推出「育有子女一般戶加籤措施」，未成年子女一名加一支籤、二名加二支籤、三名以上加三支籤，提高育兒家庭的中籤率，減輕家長負擔；另此次招租將原住民五十五歲長者納入評點加分，完善原民福利措施。

新北住都中心說，社宅申請條件為年滿十八歲（含）以上國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過一四四萬元、平均每人每月所得不超過五萬九一五〇元，申請時間為今年十二月廿三日起至明年一月廿二日，可現場送件或線上申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法