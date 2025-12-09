淡江大橋12/31跨河煙火 雙主場演唱會

新北市侯友宜（右二）與煙火團隊代表里昂（左二）合影。（記者黃政嘉攝）

晚上8點26分施放 長達13分14秒 法國團隊操刀設計

新北市「閃耀新北一三一四跨河煙火」將於十二月卅一日登場，當天在淡江大橋兩端的淡水漁人碼頭、八里永續環境教育中心前廣場舞台舉行「雙主場」演唱會，晚間八點廿六分施放煙火，由曾舉辦雪梨港灣大橋跨年煙火的法國團隊「Groupe F」操刀設計，施放時間長達十三分十四秒，總發數逾三．五萬，開創全國唯一「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，迎接二〇二六年到來。

市府文化局昨舉行宣傳記者會，市長侯友宜表示，新北市跨河煙火已邁入第五年，今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河．冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴，共三萬五五二〇發，創歷年最多，象徵「想我，我愛你，一生一世」的意涵，以淡江大橋為中心，左右二側規劃煙火施放區，設置六處燃放點，打造壯闊視覺場域，搭配電腦燈光束，強化橋上視覺動態，展現橋河共演的壯闊景象。

以3幕篇章 呈現多層次視覺

煙火團隊代表里昂說，煙火以光、影設計呈現，序幕〈河光初啟〉以橋梁為指揮棒，開啟新北與世界的光影對話；第二幕〈星夜共舞〉的煙火色彩如印象派畫作，映照城市與自然的交融；第三幕〈乘風飛揚熾熱願望〉象徵新北迎向未來願景，其中精心策劃少見的煙火，包括八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布、飛珠遊星煙火和五彩落葉等。

漁人碼頭 韓星HWASA壓軸

金曲歌王蕭煌奇、原住民歌手以莉．高露等人到場宣傳，十二月卅一日淡水漁人碼頭「星光舞台」卡司包括YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北隨心所欲樂團、小男孩樂團、蕭煌奇與李炳輝X全方位樂團，韓國MAMAMOO成員HWASA壓軸登場。

八里左岸 日藝人樋口愛壓軸

此外，八里左岸「星月舞台」演出陣容包括OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露、賴晏駒、陳華、梁舒涵、樂團帕拉斯、韓國女團Baby DONT Cry，由創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛作壓軸。

淡江大橋跨河煙火長達13分14秒。圖為模擬圖五彩落葉。（文化局提供）

