花蓮七星潭 啟動宮脇生態林復育

林保署花蓮分署在七星潭第2618號防風保安林啟動全國最大規模的「宮脇生態林」復育計畫。 （林保署花蓮分署提供）

打造具有演替前、中、後期樹種的生態樹島

林業及自然保育署花蓮分署與台灣山林復育協會在七星潭第二六一八號防風保安林啟動全國最大規模「宮脇生態林」復育計畫，將混合密植約六十種、四千株原生植物，打造具有演替前、中、後期樹種的生態樹島，並增進親人的步道及種植「台灣狐蝠」食源供給，營造花蓮海岸的親人森林。

將混合種植60種、4千株原生植物

花蓮分署指出，過去在臨海地區的造林，常以少數幾種的濱海植物大量種植，鮮少考量生物多樣性。近年發現多處防風保安林因缺乏演替後期的老熟林樹種，在木麻黃老朽倒伏後，林地空隙易遭外來入侵種銀合歡占據。本次計畫以「臨海植群復育」為核心，導入生態樹島概念，提供不同演替階段的種源，加速森林自然演替，並透過建立生態綠網改善棲地品質，增強台灣狐蝠等野生動物的生存條件。

請繼續往下閱讀...

增強台灣狐蝠等野生動物生存條件

花蓮分署分署長黃群策表示，去年十月強颱康芮登陸花東，重創七星潭沿岸，其中東昌區域風倒木情況相當嚴重，採「宮脇生態林」復育內陸植物向海岸推進，選擇植栽涵蓋海濱植物與內陸植物，經專業規劃及前期調查，先釐清區域內的潛在植群組成，再據以制定復育策略。

日本植物生態學家宮脇昭提出「小型森林（Tiny Forest）」概念，在一座停車場或籃球場大小區域上就能造林，符合都會區的需求。一九七〇年代，這種「生態造林法」（又稱「宮脇式造林法」），在日本各地推行；到了一九九〇年開始擴及世界各地，現今的亞洲、歐洲、美洲等地有多個國家開始採用這樣的造林方式，雙北也已引進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法