    宜蘭第2處社宅 坤門安居動工

    2025/12/09 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭「坤門安居」社宅，將建造四百一十七戶，預計二〇二九年竣工，圖為完工模擬圖。（國家住都中心提供）

    （國家住都中心提供）

    宜蘭縣第二處社會住宅「坤門安居」新建工程昨天動工，位於宜蘭市新月廣場旁，建造四一七戶社宅，預計二〇二九年竣工，採只租不售，租金約周邊中古屋的八成，盼降低無殼族群的租屋負擔。

    國家住宅及都市更新中心在宜蘭縣規劃三處社宅，第一處「倉前安居」二〇二三年十一月在羅東鎮倉前路動工，建造三九五戶，將在二〇二七年底完工；宜蘭市「坤門安居」四一七戶，另建十一間店鋪；第三處「大福好室」位在宜蘭市新生段，仍在規劃階段。

    「坤門安居」總工程經費二十六億七千多萬元，由中央全額投資新建，內政部常務次長吳堂安、宜蘭縣代理縣長林茂盛、國家住都中心董事長花敬群等人，昨天出席動工典禮。

    「坤門安居」建築規模二幢四棟，每幢開挖地下三層，一幢地上十二層，另一幢十三層，地下樓層規劃三三〇個汽車停車位。房型方面，套房型二六三戶、二房型一一〇戶、三房型四十四戶，若含陽台、公設在內，每戶坪數十坪到三十二坪不等。

    熱門推播