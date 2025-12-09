追星潮+優惠券 高雄夜市業績增逾4成

演唱會與商圈夜市券帶動下，高雄夜市人潮、業績暴增逾4成。（高雄經發局提供）

AAA亞洲明星盛典、ACON音樂節加持 粉絲幸運巧遇偶像

韓國年度娛樂指標活動「AAA亞洲明星盛典」、「ACON音樂節」，於六、七日分別在世運主場館登場，六日創下高捷今年單日運量新高的卅五．一二萬人次，在商圈夜市券助攻下，更帶動夜市人潮、業績暴增逾四成。

50元商圈夜市券助攻

經發局長廖泰翔表示，「AAA」首度移師高雄，帶來龐大追星粉絲，市府從五十元的商圈夜市優惠券，到交通、旅宿、百貨等各式響應優惠，提供最全面的城市接待服務，盼讓追星樂迷留下感動回憶。

六合夜市總幹事詹金翰指出，近年國際級演唱會在高雄舉行，六合夜市成為歌迷的續攤補給站，更有許多大明星驚喜現身品嚐小吃。

AAA重量級藝人來到高雄，有許多粉絲來六合夜市「提前待命」，幸運巧遇偶像。近八小時的典禮結束後，六合夜市成為「Encore舞台」，好幾個攤位前的排隊人流一路延伸，讓攤商們手沒一刻停下來，整體人潮比平日足足多出四成以上。

中央公園商圈理事長林濬鴻說，玉竹街是高雄年輕人的潮流據點，隨著環境修繕完成，越來越多服飾店、咖啡店及餐酒館進駐，成為追星族來高雄的熱門踩點行程。從上週五下午起，就有許多粉絲來採買手燈、小卡等「應援裝備」。

瑞豐夜市「宏興港式脆皮燒肉」老闆黃先生表示，商圈夜市優惠券對攤商幫助很大，業績至少增加三成，尤其這幾天追星族全往這裡跑，瑞豐夜市從上週五開始就湧現人潮，買氣直接大爆發。

演唱會經濟帶動住房率

演唱會經濟也帶動住房率，觀光局指出，高雄旅宿業今年一至六月多項觀光指標全面成長，包括一般旅館、觀光旅館、整體旅館住宿率、外國旅客數、營運收入等，成長幅度均名列六都第一。如遇週末、大型活動或演唱會期間，住房率不僅逾八成，市區滿房甚至外溢台南、屏東等外縣市。

