為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    追星潮+優惠券 高雄夜市業績增逾4成

    2025/12/09 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    演唱會與商圈夜市券帶動下，高雄夜市人潮、業績暴增逾4成。（高雄經發局提供）

    演唱會與商圈夜市券帶動下，高雄夜市人潮、業績暴增逾4成。（高雄經發局提供）

    AAA亞洲明星盛典、ACON音樂節加持 粉絲幸運巧遇偶像

    韓國年度娛樂指標活動「AAA亞洲明星盛典」、「ACON音樂節」，於六、七日分別在世運主場館登場，六日創下高捷今年單日運量新高的卅五．一二萬人次，在商圈夜市券助攻下，更帶動夜市人潮、業績暴增逾四成。

    50元商圈夜市券助攻

    經發局長廖泰翔表示，「AAA」首度移師高雄，帶來龐大追星粉絲，市府從五十元的商圈夜市優惠券，到交通、旅宿、百貨等各式響應優惠，提供最全面的城市接待服務，盼讓追星樂迷留下感動回憶。

    六合夜市總幹事詹金翰指出，近年國際級演唱會在高雄舉行，六合夜市成為歌迷的續攤補給站，更有許多大明星驚喜現身品嚐小吃。

    AAA重量級藝人來到高雄，有許多粉絲來六合夜市「提前待命」，幸運巧遇偶像。近八小時的典禮結束後，六合夜市成為「Encore舞台」，好幾個攤位前的排隊人流一路延伸，讓攤商們手沒一刻停下來，整體人潮比平日足足多出四成以上。

    中央公園商圈理事長林濬鴻說，玉竹街是高雄年輕人的潮流據點，隨著環境修繕完成，越來越多服飾店、咖啡店及餐酒館進駐，成為追星族來高雄的熱門踩點行程。從上週五下午起，就有許多粉絲來採買手燈、小卡等「應援裝備」。

    瑞豐夜市「宏興港式脆皮燒肉」老闆黃先生表示，商圈夜市優惠券對攤商幫助很大，業績至少增加三成，尤其這幾天追星族全往這裡跑，瑞豐夜市從上週五開始就湧現人潮，買氣直接大爆發。

    演唱會經濟帶動住房率

    演唱會經濟也帶動住房率，觀光局指出，高雄旅宿業今年一至六月多項觀光指標全面成長，包括一般旅館、觀光旅館、整體旅館住宿率、外國旅客數、營運收入等，成長幅度均名列六都第一。如遇週末、大型活動或演唱會期間，住房率不僅逾八成，市區滿房甚至外溢台南、屏東等外縣市。

    演唱會與商圈夜市券帶動下，高雄夜市人潮、業績暴增逾4成。（高雄經發局提供）

    演唱會與商圈夜市券帶動下，高雄夜市人潮、業績暴增逾4成。（高雄經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播