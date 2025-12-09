登百年鵝鑾鼻燈塔 總工程師後代尋根

費莉西緹登鵝鑾鼻燈塔，感受外曾祖父當年的視角。（記者蔡宗憲攝）

清末主導興建鵝鑾鼻燈塔的總工程師韓德善（David Marr Henderson），其後代費莉西緹（Felicity Somers Eve）為追尋外曾祖父足跡，日前在文史工作者念吉成帶領下，登上屹立百餘年的鵝鑾鼻燈塔。此行最大亮點，是一幅由恆春文史工作者張中和遠赴英國尋得的《福爾摩沙南岬角》復刻圖，首度在台灣公開並獲得費莉西緹親自認證，實現這場跨越一百五十多年的時空對話。

長期研究恆春半島文史的念吉成表示，韓德善於一八六八年受聘為近代中國首任燈塔總工程師，親手設計了包括鵝鑾鼻燈塔在內的三十四座主要燈塔 。二〇〇八年，費莉西緹在外祖母遺物中發現「韓德善特藏」，開啟跨海尋根契機 。

見證「福爾摩沙南岬角」復刻圖

念吉成指出，這次行程最珍貴的時刻，是出示一幅由恆春在地人張中和多年前從英國土木工程師學會帶回的《福爾摩沙南岬角》復刻版畫作。這幅圖源自一九〇五年《倫敦新聞畫報》，描繪了百年前鵝鑾鼻燈塔興建前周邊排灣族聚落的地景。當費莉西緹親眼見到這幅歷史圖像，並與眼前真實的燈塔相互對照時，神情難掩激動，親自認證這份歷史文件的真實性與家族連結。

費莉西緹為了感受外曾祖父當年的視角，在鵝鑾鼻燈塔，頂著強勁落山風登上塔頂，她細細撫觸塔身肌理，彷彿與百年前的先人進行無聲對話。念吉成強調，這幅首次面世且經後人認證的歷史圖畫，不僅填補了南岬燈塔的歷史拼圖，更串起了英國、香港與台灣恆春半島之間跨越世紀的情誼。

費莉西緹認證《福爾摩沙南岬角》復刻圖。（記者蔡宗憲攝）

