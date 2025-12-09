增千餘萬經費 竹北活動中心泰和館動土

明年底可望竣工的竹北市民活動中心「泰和館」外觀夜景示意圖。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市民活動中心「泰和館」新建工程一度因疫情導致缺工、缺料，物價、人力成本雙飛漲下流標六次，經市公所檢討工項、調整預算，把新建費從四千一百萬追加到五千五百多萬才順利標出，昨天終於開工，預計明年底可望竣工，屆時泰和里民就可以歡喜「入新厝」。

流標6次終開工 預計明年底竣工

竹北市長鄭朝方說，泰和里鄰近昌益科技園區、東華工業區以及台元科技園區，是竹北西區很多新移入家庭落地生根的選擇，所以公所規劃在保泰三路與新工三路交會處的公園用地新建泰和館，並以「打開集會所」的概念，讓里民們即使沒有鑰匙，未來依舊可以在半開放的空間自由使用。

這棟地上三樓的建物，每層室內使用空間約有七十坪。基地上雖會移植四棵生長不佳的樹木，也會新補植入，保留住基地中央的綠地、步道以及休憩空間，不會讓現有綠地走入歷史。一樓架高的設計，猶如「把公園抬高」，搭配二樓的大陽台，鄉親站在二樓就可眺望樹冠層，呈現「在自然中漫遊」的建築意象。

提供臨托空間、親子互動區等服務

而一樓的底層透空，增加了通風與採光，形成的半戶外空間也延伸了居民們的活動動線，「斜線雨幕（遮）」則是呼應泰和里地名，期許這棟建物帶給地方「國泰民安、風調雨和」所做的規劃。

公所計畫泰和館開館後，在館內提供臨托服務空間、親子互動區、大型多功能活動廳等服務，讓泰和館的功能不限於會議，而是能陪伴居民日常生活的社區中心。

