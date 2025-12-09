文化力升級 桃園增3市定民俗

「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」，延續傳統儀式規範。（桃市文化局提供）

葉五美宗族清明掃墓、南崁五福宮五大庄聯合普度 及東勢建安宮開漳聖王聖誕慶典

桃園市政府文化局近日召開民俗暨傳統知識與實踐文化資產審議會，決議新增「葉五美宗族清明掃墓」、「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」及「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」三項市定民俗，並分別認定社團法人桃園市葉春日公派下協進會、五福宮及財團法人桃園市平鎮區東勢建安宮為保存者。

請繼續往下閱讀...

呈現北台灣客家族群生命禮俗特色

文化局長邱正生昨表示，「葉五美宗族清明掃墓」由葉春日公派下協進會主辦，每年五大房派下子孫自發參與，扶老攜幼高達數千人，更有旅居海外宗親返鄉共襄盛舉，是目前已知台灣規模最大的單姓宗族清明祭祖活動。該協進會近年也注重性平意識恢復傳統，組織婦女會參與會務並呈現於儀典中。祭祖時採用傳統三獻吉禮，兼具閩、客傳統習俗，呈現北台灣客家族群生命禮俗特色。

延續傳統農村多層級輪值祭祀模式

「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」，由五福宮統籌，聯合包括南崁頂庄、南崁下庄、蘆竹厝庄、坑子庄、廟口庄的五大庄，共卅五里共同辦理，延續傳統農村多層級輪值祭祀模式，各輪值組織分工明確。歷經都市變遷，仍保留傳統水陸法會科儀、水燈排遊街遶境與燃放水燈賑濟孤魂等儀式，普度用品也延續傳統模式。五福宮並攜手地方熱心人士推動調查出版文獻，讓民俗的歷史文化脈絡更為清晰。

保留客家暖壽、三獻禮、八音奏樂等

「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」由建安宮董事會與東勢六保分工合作，儀式全程以客語進行，保留客家暖壽、三獻禮、客家八音現場奏樂、演早戲等傳統形式。開漳聖王為廣義的閩南漳州族群信仰，此項民俗是台灣客家籍優占區域中極少數祭祀開漳聖王的祭典，除了反映東勢建安宮六保祭祀圈內的信仰生活特色，更是南桃園極具辨識度的民俗。

邱正生說，桃園市市定民俗於二〇一一年率先登錄「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」、二〇一三年登錄「竹圍福海宮飛輦轎」、今年初新增「大溪復興宮水上遶境」，加上近期新增的三項，全市已有六個市定民俗，不僅見證民間社群世代傳承的能量，更見證桃園多元族群共同形塑的文化風貌。市府將持續攜手地方團體推動民俗保存與紀錄，同時向中央申請執行民俗保存維護計畫爭取補助，持續推動民俗保存維護及教育推廣，傳承守護桃園珍貴的歷史文化記憶。

「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」保留傳統水陸法會等科儀。（桃市文化局提供）

「葉五美宗族清明掃墓」祭祖時採用傳統三獻吉禮，兼具閩、客傳統習俗。（桃市文化局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法