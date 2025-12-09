苗縣營養午餐免費 17鄉鎮同意分擔

苗栗縣國中、小學學生營養午餐，明年九月將改為一餐六十元，苗栗縣政府出一半，另一半由十八鄉鎮市公所負責，苗栗縣議員廖英利及孫素娥昨總質詢關心營養午餐是否免費議題；縣長鍾東錦表示，下學年起除縣府補助卅元，經溝通後，已有十七鄉鎮市公所同意支應另一半，剩餘的一鄉仍在溝通，將全力達成營養午餐免費的目標。

鍾東錦︰剩一鄉仍在溝通

由於中央從明年度起不再補助苗栗縣內弱勢學生營養午餐費用，改由苗縣府自編經費，因目前全縣有十一鄉鎮學生營養午餐免費；各校發包餐費約四十五元至五十五元不等，縣長鍾東錦在此次定期會中拋出大利多，明年九月起將以每餐為六十元為單位，縣府負擔卅元，另一半由十八鄉鎮市公所負擔。明年也將試辦各國中小學校長及班級導師免費午餐，預計約近四萬名師生受惠。

孫素娥及廖英利昨總質詢關心，未來苗栗縣國中小學營養午餐是否免費？鍾東錦答詢表示，縣內營養午餐自下學年開始，訂為每人每餐六十元，確定由苗縣府補助卅元，另一半則由鄉鎮市公所衡量財政補助。

鍾東錦指出，他原先最擔心的頭份及竹南地區，經協調後也獲得正面回應，目前十七鄉鎮市均同意負擔另一半費用，還有一個鄉尚未明確答覆，已持續協調中，將全力達成免費營養午餐的目標。

