後龍百變影城文化園區 延至明年開幕

苗栗縣後龍鎮「百變影城文化園區」BOT案，開工3年多，依契約應於今年12月1日營運開放，但迄今不見開幕。（苗栗縣府提供）

苗栗縣後龍鎮「百變影城文化園區」BOT案開工三年多，依契約應於今年十二月一日開放營運，迄今不見開幕。苗栗縣政府文化觀光局表示，近期經現地查核及工程進度檢視，園區部分工程受天候因素、場景裝修調整與機電設備測試影響，致使完工時程延誤，預計明年二月前後才會開幕，並將推出開幕系列活動與地方回饋方案。

苗縣府為活化後龍鎮大山里八．五公頃濱海遊憩區用地，與太陽城國際傳播公司簽訂投資契約，推行百變影城文創園區BOT案，由業者投資三．六億元規畫興建拍攝影城、文創園區、露營區等設施，打造一處提供劇組拍攝及民眾遊憩的園區，二〇二一年開工。

但該案開發進度延宕，去年被審計室要求檢討，縣長鍾東錦也多次關心，試營運日期從今年四月、七月，甚至依契約應於十二月一日營運開放，但迄今未見開幕。

縣議員林寶珠表示，鄉親期待此案能活絡地方休閒觀光產業發展，如今卻一延再延，且她也接獲周邊鄉親反映，園區聯外道路路面品質有待加強，並憂心開幕後大型遊覽車出入對當地交通造成衝擊，盼業者與縣府能妥善處理。

文化觀光局說明，此案開工初期即受疫情衝擊，以致工程延宕；疫情趨緩之後，業者加緊趕工，目前已進入收尾與測試階段，整體完工率已超過九成，各區域正進行景觀植栽、園區道路鋪面、主題場景內外裝修及機電系統測試等作業，後續將同步辦理消防安檢、使用執照申請以及營運前準備工作。

