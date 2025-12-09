胰臟酵素製劑 庫存只剩1個月

胰臟酵素製劑近期爆出缺藥，食藥署公開徵求專案輸入或製造，已收到一家業者申請，將盡速審核資料。（資料照）

近期胰臟酵素製劑爆出缺藥，衛福部食藥署證實，亞培、永信等藥廠因國際原料供應問題而供貨不穩，國內庫存各只剩一個月，經食藥署公開徵求專案輸入或製造，已收到一家業者申請，將盡速審核資料。台大醫院外科部主治醫師吳健暉則擔憂，這類藥品用於外分泌性胰臟功能不全治療，患者斷藥可能影響病情控制。

已有一家業者申請專案輸入

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，胰臟酵素製劑相關藥品許可證持有藥商通報，因生產相關問題供應不穩，該項藥品屬於「藥事法」所列必要藥品，具臨床使用必要性，國內雖有成分相近藥品，但主成分含量不同。

黃玫甄說，建議將藥品保留給已接受治療且無法更換替代藥品的病人，食藥署公開徵求專案輸入或製造，目前已收到一家廠商申請專案輸入，將盡速審核廠商提交的資料，保障病人權益。

吳健暉解釋，相關藥品適應症為治療成人及兒童的外分泌性胰臟功能不全，這類患者因胰臟分泌的消化酶不足，往往會出現消化及吸收障礙，並產生腹瀉、體重減輕、腹脹、過度脹氣，以及脂溶性維生素缺乏和蛋白質─熱量營養不良，可能導致骨質疏鬆、骨折、肌少症、貧血及生活品質下降。

吳健暉表示，「口服胰酶替代療法」是治療外分泌性胰臟功能不全的首選，相關藥物供應短缺對於臨床已造成相當大的困擾。

