18縣市、175鄉鎮市區參與 我生態服務給付躍全球領先指標

林保署公布推動生態服務給付5週年成果。（記者楊媛婷攝）

農業部林業保育署推動「生態服務給付」已五週年，讓友善耕作與維護有利野生動物生態的農民與社區獲生態薪水，一開始僅在九縣市、六十三鄉鎮市區推動，今年已增至十八縣市、一七五個鄉鎮市區，友善耕作面積比五年前增五成、累積逾三千公頃，成全球領先指標。

黑琵突破7000隻 石虎現蹤沿海

野生動物不會僅存在於保護區，更多會在農田或淺山區，林保署統計，五十五％保育類野生動物、六十四％台灣植物紅皮書物種棲息在海拔一千公尺以下的淺山平原區，農地是許多重要動植物棲息地，但農民若不施藥、不採慣行農法將蒙受生產損失，林保署推動生態服務給付，透過給付農民生態薪水，讓農民更願和環境共好，也透過給付鼓勵社區成立巡守隊，成為生態守護神。

林保署推動的生態服務給付包含友善生產的「友善農地給付」、「巡護監測給付」、「自主通報給付」，若農民與社區居民配合架設相機，拍到石虎等保育類動物會再加碼，隨近年野生動物復育有成，黑熊等族群增加，自主通報給付包含入侵與監測通報，還新增農地通報發現水雉、山麻雀巢位並成功孵化幼鳥繁殖通報獎勵等。

連年獎勵推動，野生動物數量明顯成長，林保署保育管理組科長林其徹表示，黑面琵鷺今年數量創高突破七千隻，也首度在雲林沿海地帶發現石虎蹤跡。

友善耕作面積累積逾3000公頃

林保署長林華慶表示，全台巡守隊持續參與率逾九成，友善耕作面積突破三千公頃，相比歐盟遭遇抗爭，台灣可順利推動為全球罕見，除是小農模式外，最重要是透過生態薪水給付，讓農民不會因此犧牲生計，進而對保育物種有認同感，還有國人對友善耕作農產品的支持。他透露，之前有蜂農的蜂蜜被台灣黑熊偷吃，林保署將協助該農民以「台灣黑熊也愛吃的蜂蜜」行銷，最快下月就會在百貨上架。

台中農民張政良則分享加入友善農作是因太太噴農藥中毒，後來親眼見證果園出現一級保育類動物食蛇龜讓他又驚又喜，更積極營造為適合食蛇龜的棲地，認為生態給付讓友善農作更加分。

透過提供生態給付，石虎也能快樂悠遊在淺山地區。（林業保育署提供）

霧峰農民張政良採用友善農法，更利用果樹殘枝為食蛇龜築巢。（林業保育署提供）

