國家隊臨床試驗平台 專家建議個資去識別化／建立資料存取與稽查制度 避免讓受試者成為白老鼠

「台灣臨床試驗中心聯盟」（TACTC）昨天正式成立，集結全台32家頂尖醫院與大學，凝聚跨院量能，目標整合制度流程，將台灣打造為亞太臨床試驗樞紐。 （台灣臨床試驗中心聯盟提供）

由廿三家醫學中心、二家準醫學中心、六家區域教學醫院及一所大學共同組成的台灣臨床試驗中心聯盟(TACTC)，昨天風光成立，誓言將打造臨床試驗國家隊，但是否有足夠配套措施保障病人個資，避免讓病人成為「白老鼠」，也引發關注；專家建議採去識別化或假名化處理病例資料，建立資料存取與稽核制度，透過完善的配套，讓產業、醫療共同受益。

讓病患更早接觸新藥

衛福部長石崇良昨天表示，全球新藥研發迅速成長，更多治療趨向分子化與基因研究，而不同人種、地域可能存在反應差異，因此能否在本地執行臨床試驗，成為重點，新藥大廠在選擇臨床試驗場域時，最重視「收案速度」。TACTC建立的標準一致、流程一致、單一窗口，不僅能提高效率，更能吸引更多國外藥廠將臨床試驗放在台灣執行。病患也能更早接觸到新藥，增加治療可能性。

請繼續往下閱讀...

但為求臨床試驗速度，聯盟是否因此犧牲病人權益，出現個資外洩或未經當事人同意並採用等情況，也引發疑慮。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁建議，採去識別化或假名化處理病例資料，建立資料存取與稽核制度，並導入加密與審計追蹤等標準，確保商業單位無法濫用受試者資訊；洪子仁也認為臨床試驗治理若能標準化、透明化，受試者不僅不會成為白老鼠，反而可在安全監測下更早接觸新療法，與產業、醫療共同受益。

跨院整合 加快收案速度

台北醫學大學校長吳麥斯強調，台灣雖具醫療優勢，但多中心流程缺乏整合，包括倫理審查耗時過長、各院契約格式不同，使國際藥廠在台啟動試驗的時間與成本普遍偏高，未來臨床試驗會在嚴格倫理與法規監管下進行。

台中榮民總醫院院長傅雲慶分享，衛福部先前率八家卓越臨床試驗中心赴新加坡、澳洲觀摩發現，台灣有足夠能力，但整合機制不足。以澳洲為例，其「全國互認、單一審查」制度與統一合約，大幅縮短開案時間，是吸引全球新藥試驗的重要關鍵。韓國亦採類似制度，在開案與收案速度上明顯領先。

推動6大任務 力拚亞太樞紐

面對各國競爭，傅雲慶表示，TACTC將優先推動六大任務：統一IRB（人體試驗倫理委員會）文件並強化中央審查機制；制定全國標準化臨床試驗合約；建置計畫主持人與主治醫師資料庫；打造全國受試者招募平台；推動臨床試驗專業人才培育與認證；促進亞太策略聯盟，盼使台灣成為區域臨床試驗樞紐。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法