    首頁 > 生活

    （新北）府中15館慶 放映紀錄片、辦靜音派對

    2025/12/08 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    府中十五《感覺器OFF／ON》年度特展，集結新世代藝術創作者，打造四層樓的感官旅程。（新北文化局提供）

    新北市府中十五紀錄片放映院歡慶十四週年，以「One 4 All—為所有人精彩」為主題推出十二月館慶活動，昨天舉辦影集《動物園》特映會，邀請主演的邵雨薇、李淳到場觀影，接續還有展覽、親子教育課程、感官派對及工作坊等。

    文化局長張䕒育表示，府中十五以影像藝術推動為使命，成立以來累積逾三五〇萬參觀人次、放映逾九千場電影，陪伴五十六萬餘名觀眾走進影像世界，成為新北重要的影像文化基地。

    文化局指出，十二月館慶限定活動還有「遊戲時間 PLAYTIME」親子教育課程，十三日在二樓舉行；廿日的展覽延伸活動「感覺專屬靜音派對」，呼應目前展出的《感覺器OFF/ON–超感官影像體驗展》，觀眾將配戴耳機，以頻道切換方式聆聽多位DJ演出。十二月的週六、日在一至五樓推出全館限定打卡任務，完成可兌換扭蛋一次；卅一日前與一樓典藏咖啡合作推出「生日快樂乾杯」活動，完成指定任務兌換限定茶飲一杯。

