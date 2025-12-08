為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮明年福利加碼 議員批未審就宣傳

    2025/12/08 05:30 記者王錦義／花蓮報導

    總預算將增百億 多項補助擬擴大 縣府︰依民眾需求編預算

    新版財政收支劃分法上路後，大幅增加地方政府財源，花蓮縣明年總預算達四百多億元，比過去增加近一百億元，縣府公布各項福利政策加碼，例如擴大長者假牙補助、健保補助下修至六十五歲適用、提高重陽節敬老禮金等，引發在野議員不滿預算未審查通過，縣府就急於宣傳，恐別有用心。縣府回應，每年都會滾動檢討全齡照護等措施，以民眾需求為出發點編列預算。

    光復重建、路口監視器汰換 沒編足額

    花蓮縣政府日前在社群平台發布明年新福利政策懶人包，大舉加碼各項補助，遭議員批評縣府未說明浮編項目，且預算還沒進議會審議，縣府急著宣傳，質疑別有用心，把責任甩鍋給議會。

    民進黨籍縣議員張美慧質疑，縣府明年預算無法照顧全數縣民，且議會還未審議預算，縣府就急於發布新的福利政策；財劃法修訂後，中央統籌稅大幅下放給地方，花蓮財源瞬間暴增百億元，但光復重建、全縣路口八成老舊監視器汰換等經費都沒編列足額，「該編的預算有編嗎？」

    張美慧建議，縣府第一年應提撥部分經費普發現金給所有縣民，讓政策措施照顧到各階層鄉親，而不是急就章、匆促編列預算，且目前看起來幾乎是編給特定團體或對象，「被懷疑綁樁也是剛好而已！」

    無黨籍縣議員楊華美表示，她支持縣府明年預算部分內容，但有不少明顯浮編的項目需嚴格把關，縣府只說明福利政策，卻沒有提到金額異常或是用途不明的編列，加上預算還沒進議會審議，縣府急著宣傳，不僅不符合程序，也會讓民眾誤以為議會阻擋福利。

    縣府指出，每年都會滾動檢討全齡照護、各面向所需措施，以民眾實際需求為出發點編列預算，明年預計提升長者與身障者照顧、婦幼補助、產業發展、青年創業補助、教育扶助、基層行政、公教福利等福利措施，落實全齡福祉、助青年創業與強化社會韌性的施政方向。

    縣府強調，明年預算案均依照法定程序辦理，希望議會支持，縣府尊重議會審議結果。

