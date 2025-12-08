基隆河油污案 台水今採檢碇內大排

自來水公司今天針對暖暖區碇內大排的水質，展開抽檢作業。（記者俞肇福攝）

檢驗合格並經基市府同意 才會開始抽取基隆河原水

供應基隆市、新北市汐止區十五萬餘戶自來水的基隆河水遭污染，基隆市政府找到暖暖區源遠路大排十二月二日出現大量泡沫，工務處五日完成大排清淤，台灣自來水公司今將與第三方共同採樣大排水質，檢驗報告最快明（九）日出爐；水公司第一區管理處副處長陳昭賢昨表示，檢驗合格並與基隆市政府取得共識後，才會再開始抽取基隆河原水。目前已增加台北自來水事業處支援基隆供水量每日七．五萬噸。基隆市長謝國樑表示，確定水質合格就可開始抽取基隆河原水。

北水處每日支援供水7.5萬噸

八堵抽水站十一月廿七日抽取的基隆河原水遭污染，環保局與警察局溯源，本月二日查到源遠路一〇二巷旁大排出現大量泡沫，發現正方倉儲及盛星動力公司涉違法排放廢水，依違反水污染防治法分別裁罰六十萬、一百萬元；但基隆市府認為兩者並非自來水污染元凶，向基隆地檢署告發，全案偵辦中。

2公司違法排廢水 市府認非元凶

基市府在碇內福安宮外成立前進指揮所，工務處五日完成大排清淤，水公司也在大排布設攔油索、吸油棉，並調派「水質行動檢驗車」，多次採集上、下游水質檢驗有無化學物質。陳昭賢表示，基隆河本流上游至基隆河抽水站、八堵抽水站水質檢驗都合格，大排因清淤擾動，靜置兩天後，今日上午才會採水檢驗，結果明日可出爐。若水質檢驗合格，經市府同意後，才會開始抽取基隆河原水。

受影響用戶 擬調高減免度數補助

水公司表示，已增加北水處支援供水每日七．五萬噸，西勢水庫還可供水至十二月十四日。基隆、汐止地區共四十一所學校水質完成檢測都正常。另針對受影響用戶調高減免度數補助，除實際影響七天，再加計清洗水塔兩天，水公司將帶回研擬，委外清洗水塔則將憑證核銷相關費用。

