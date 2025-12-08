為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市人車共道單車陷阱 10個月開罰885件

    2025/12/08 05:30 記者董冠怡／台北報導

    台北市區自行車道總長四一二．五三公里，其中人車共道佔三五二．〇一公里，然而標線及標誌不清令單車族困擾，市長蔣萬安去年也曾被抓包騎自行車穿越斑馬線，挨罰八百元；市議員李明賢表示，今年截至十月，自行車不依標線行駛被取締累計達八八五件，市府若再不趕快有所作為，騎士被開罰的問題只會一再發生；交通局回應，正在盤點人車共道路段，補劃自行車穿越線。

    騎車穿越斑馬線 蔣萬安曾吞罰

    李明賢指出，民權東路六段行人與自行車共道路段，部分穿越路口僅有斑馬線，並無自行車穿越線，騎士只能下車用牽的，才能合法過馬路，但多數民眾不諳法令，都是直接騎過馬路。市警局統計，自行車不依標線行駛取締件數逐年攀升，從二〇二二年一七一件至去年五二九件，今年一至十月已有八八五件，光是九月和十月就有二二四件。

    李明賢質疑，交通局一邊補劃、警察局一邊取締，民眾質疑明明是設計制度太慢，該劃設卻未劃設，加上標示不清及宣導不足，讓民眾誤入陷阱卻要受罰，很不合理。

    交通局︰盤點補劃自行車穿越線

    交通局說，今年會盤點完成可以補劃自行車穿越線的路段，明年施工改善，無法劃設的路段，行文交通部評估法理解釋上，能否將行穿線視為人車共道的延伸，也會主動辦理會勘，邀集交通部人員與會，反映遇到的困境，並加強宣導法令規範，降低民眾觸法可能。

