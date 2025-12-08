為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北捷雙連至中山站 點亮1公里光廊

    2025/12/08 05:30 記者董冠怡／台北報導
    台北捷運歲末點燈，串聯雙連站至中山站之間的線形公園，打造全長近一公里的光廊。（北捷提供）

    台北捷運歲末點燈，串聯雙連站至中山站之間的線形公園，打造全長近一公里的光廊。（北捷提供）

    台北捷運明年迎來卅週年，今年「閃耀！捷運光聚落」歲末點燈主題「立在光年」，在捷運雙連站至中山站之間的線形公園，打造全長近一公里的光廊，將光化作星辰的祝福，傳遞勇氣與希望；另在捷運大安森林公園站二號出口沿著星空步道，可漫步至大安森林公園十一號出入口的星願樹，串聯台北耶誕愛無限的六大燈區。北捷也將在明年一月起開放使用QR Code乘車碼，可支援悠遊付、LINE Pay等電子支付工具。

    雙連站至中山站間的心雙連及心中山線形公園北段長廊，被布置成星河隧道，童心花園盡頭的捷米城堡，彷彿走進童話世界入口，寧靜秘境「拾光森林」療癒人心，吉祥物「捷米」也化身樂手，搭配霓虹線條與電光符號，搖滾派對瞬間登場，即日起一路閃亮到明年三月十五日。

    中山站一號出口至R5出口間的公園南段，首度納入展區，以七彩燈條、白色、黃色球形燈飾及玫瑰金燈串，營造光影交織的森林光廊，大安森林公園也有星空步道和近三層樓高的星願樹，翩翩飛舞的蝴蝶盤旋而上，相當夢幻，活動只到明年一月一日，有興趣的民眾要把握時間。

    另外，北捷明年一月啟用QR Code乘車碼，支援市面上常見如TWQR、iPASS MONEY、街口支付等電子支付工具，七月全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機黑屏過閘。

