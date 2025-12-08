《台北市長蔣萬安施政3週年市政總檢討系列報導—產業發展篇》輝達進駐成亮點 「夜經濟」待加溫

今年「潮臺北」舉辦長達一個月的夜間音樂場館串聯演出較為創新，但仍未達擴大夜間客群之效。（資料照）

未善用優勢提升夜間商業 仍靠節慶活動撐場 僅「潮臺北」串聯演出1個月

前言︰台北市長蔣萬安帶領的市府團隊，歷經去年兒虐性侵頻傳、食物中毒死亡、大樓建築倒塌、前朝弊案干擾等紛亂不安的一年，今年施政第三年，不僅總預算高達二〇二一．一八億元，為歷年最高，各項新政推動也從第二年的「試辦」到達落實階段，本報自今日起推出《蔣萬安施政三週年市政總檢討系列報導》，監督政策，為全民把關。

記者何玉華、孫唯容／特稿

輝達（NVIDIA）公司海外總部落腳北投士林科技園區T17、T18基地，是台北市長蔣萬安上任三週年政績最大亮點，除首都城市的先天優勢，也有市府積極的協助，從談判解約、專案設定地上權、進行都市計畫變更等，是地方政府輔導特定產業進駐給予最大化行政協助的典範，市府初估輝達權利金約一二五億元，是新光人壽原給付權利金四十四．〇二億元的二．八倍，成為繼大巨蛋收拾前市長柯文哲爛攤後，再次間接印證外界對柯疑似賤租市產的質疑。

解約新壽 印證柯文哲賤租市產

輝達已由全球不動產副總裁親自遞交投資意向書，市府內部也完成專案設定地上權辦法修訂，並將啟動T17、T18基地間道路的都市計畫變更，預定明（二〇二六）年農曆年前完成雙方簽約，至今已實質帶動房地產、商圈等周邊商業效益。

公有土地招商13件 引資90億元

除輝達國際投資案，財政局透過土地開發、都更參與等招商案，統計今年截至十月，公有土地完成十三件招商，民間投資金額達九十億元。另針對零星、小面積的市有地，今年首度以電動車充換電站標租，吸引多家廠商投標，已順利標脫兩處，成為新的活化方向。

中小企業獎勵補助 申請件數降

在大型產業發展外，北市資本額一億元以下的中小型企業數量超過十七萬家，創業輔導與補助政策具實質幫助；但根據統計，北市產業發展相關獎勵補助呈現下降趨勢，包括獎勵補貼、研發補助、新創拔尖補助、品牌補助、創業補助、創新育成補助共八項。近三年全年核准件數與金額，分別為二〇二三年一一〇件、一億五千多萬元；二〇二四年一三一件、兩億五百多萬元；二〇二五年一到十月已核准九十二件，總補助金額一億八千多萬元，市府應針對申請簡化與後續輔導提出更積極作為。

全市通檢 放寬工業區住宅使用

另外，隨著商圈發展，以及內湖科技園區、南港軟體園區等產業結構轉變，市府首次啟動全市都市計畫通盤檢討，將放寬赤峰、南西商圈住宅區商業使用，以劃定產業專用區方式，放寬工業區「老舊聚落」住宅使用，將在明年上半年進行公開展覽，從法令鬆綁對全市產業發展的限制。

發展夜間觀光 缺有效長遠政策

然，蔣萬安有別於其他市長大膽提出的「夜經濟」政策目標，至今未有更全面、具體的產業提升策略，台北夜間交通、治安均優於其他縣市，今年又有大巨蛋帶動演唱會經濟，LaLaport大型百貨、飯店進駐南港展覽館周邊帶動會展經濟，皆有助「夜經濟」發展，但今年除「潮臺北」舉辦長達一個月的夜間音樂場館串聯演出，其餘仍侷限於既有的大型節慶活動如大稻埕煙火、白晝之夜、跨年演唱會等非常態的單點刺激周邊夜市消費，二十四小時營業店家越來越少，整體夜間商業活動未達蓬勃氣象，還無法凸顯台北夜間觀光優勢，如何提出有效而長遠政策，為夜間產業發動引擎，蓬勃商機，是北市能否「越夜越美麗」的關鍵。

輝達海外總部落腳北士科T17、T18基地，是台北市長蔣萬安上任3年最大亮點政績。（資料照）

位於南港展覽館旁的LaLaport今年3月開幕，有助帶動會展經濟。（資料照）

