高雄果嶺公園成景點 人力不足現亂象

果嶺自然公園面積廣達70公頃，吸引許多民眾踏青。（記者李惠洲攝）

遊客遊走法規邊緣 在果嶺上「滾球」進洞 也有人準備生火烹煮

記者葛祐豪／專題報導

全台首座由高爾夫球場蛻變的高雄果嶺自然公園，從十月十日開放後，成為南部民眾最夯的踏青新景點，但因範圍大、維管人力不足，也出現亂象，有賴民眾發揮公德心，共同愛護這座公園。

請繼續往下閱讀...

每逢假日 數萬民眾蜂擁而來

果嶺自然公園面積廣達七十公頃，有超過七．二公里步道，開放以來，每逢假日數萬民眾蜂擁而來。目前園方人力，包含原高爾夫球場人員廿二至廿五位，負責草皮修剪、廁所清潔等工作；另聘請保全廿四小時輪值駐點，同時對外招募志工一三〇人，目前仍持續招募中，主要協助園區巡守及入園民眾違規事項勸導。

公園長椅竟被拿到果嶺上坐

開園以來陸續出現一些脫序行為，包括公園內禁打高爾夫球及棒球，但有遊客遊走法規邊緣，帶著高爾夫球在果嶺上「滾球」進洞，或拿出軟式棒球揮舞；更誇張的是，公園長椅竟被民眾直接扛起，拿到果嶺上坐；另有民眾取下果嶺旗桿打卡拍照，甚至有人準備生火烹煮，被保全人員制止。

草皮可搭帳篷野餐 但禁下釘

此外，也有民眾攜帶簡易型輕便帳篷來公園野餐，但為了固定帳篷，竟在草皮上下釘；公園處強調，公園內的草皮除了果嶺與發球台，都可以野餐，但不能下釘，否則會破壞草皮。

可玩幾種球類 公園處將公告

根據公告，果嶺公園禁玩危及他人的揮擊類球類運動，但羽毛球要不要禁止，近日也發生爭議，民眾駱先生認為「為避免爭議，市府應明確規範哪幾種球類能玩」，高雄市公園處長林燦銘表示，草皮上可以進行軟性球類運動，包含打羽球，但禁玩滑板車、直排輪，內部會滾動式調整公告，讓民眾有所遵循。

園區大 評估是否開放遊園車

民眾陳小姐認為「草皮維護不易，規定嚴一點是合理的」，為了保護公園內草皮，公園處會適時進行分區養護；由於公園走一圈要兩、三個小時，對於腳力較差的民眾，也評估日後開放遊園車載運。

議員黃香菽指出，果嶺自然公園的草皮維護經費本來就很高，以前由球場經營者負擔，現在得由市府全額編列；公園處說明，明年編列一千七百萬元護費用，除市府自有預算外，也擬向中央申請經費補助；市長陳其邁強調將借鏡台北大安森林公園企業認養模式，歡迎企業與社會團體共同投入，減輕市府財政負擔。

除果嶺與發球台，公園內草皮都可野餐，但不能下釘。（記者李惠洲攝）

部分遊客喜歡在果嶺拍照打卡，公園處呼籲愛護草皮。（記者李惠洲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法