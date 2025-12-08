13國新住民同歡 屏東「新臺祭」吸人潮

屏東國際移民節「新臺祭」系列活動於勝利星村壓軸登場。（記者羅欣貞攝）

透過講堂、展場、市集等3種主題 呈現移民文化的真實脈動

屏東國際移民節「新臺祭」系列活動昨於勝利星村舉辦「新臺風」市集與「新臺客」講座，聚集來自十三個國家的新住民，現場宛如一座躍動的世界文化聚落，吸引大批人潮，縣長周春米和民眾一起跳印度舞，氣氛熱烈。

今年全新策展 活動拉長為3週

國際移民節為每年十二月十八日，屏東提前慶祝，今年活動不但規模擴大，也以全新策展方式，將活動拉長為三週，成為橫跨街區與生活空間的文化節慶，透過「新臺客」大講堂、「新臺聚」街角化身展場、「新臺風」市集等三種主題，呈現移民文化在屏東的真實脈動。

勝利星村化身世界文化匯流地

「新臺風」市集聚集至少十三個國家新住民參與，含越南、俄羅斯、法國、馬來西亞、泰國、等三十一個攤位，園區一秒化身地球村。新住民二代李彥鋒是大學生，媽媽來自越南，他曾將媽媽的故事寫成傳記文學，也為媽媽寫了歌，熱愛音樂的他昨天在舞台上自信演唱。

周春米說，台灣有新住民姐妹和移工的加入，已經有三、四十年，有國際的能量注入台灣社會，不管是在產業、勞動力、家庭，都是非常重要的力量，今年屏東文學獎已有新住民第二代拿到最重要的獎項，在移民節活動也看到二代的孩子在台上很自在的表演，大家一起努力、融合，讓世界的能量變成台灣的能量。

「新臺客大講堂」昨安排Mana講座〈文化碰撞的火花：Mana的臺灣觀察〉，以日本女性初到台灣時的日常文化衝擊為引子，引導現場民眾重新回望語言、飲食、文化差異的幽默與真誠，講座笑聲不斷。「新臺聚」街角化身展場，以勝利星村十家店家作為展點串連，推出七場橫跨日、中、越、柬、印、埃的限量體驗活動。

