擺脫健康殺手污名 荖葉改列香辛料

張育銓教授研究部落藥用植物，其中一項便是荖葉，花了十年、到處採樣並推動合法化。（張育銓提供）

記者劉人瑋／專題報導

荖葉在台東曾被視為「綠金」，養活數代人，但與檳榔形影不離也被一同視為健康殺手，且食用者日減。台東大學教授張育銓致力為它扭轉形象，研究證明荖葉可食用性，荖葉被列入合法香辛料。

張育銓出生自彰化永靖又長居台東教書，兩地同是荖葉產地，他童年就在充滿荖葉田與農人的環境，荖葉成了他的童年與台東的連結，不捨養活數代人的荖葉被污名化。

張育銓說，國際品牌大廠在東南亞推出含荖葉成份得以減少細菌感染的衛生棉，從口腔清潔到薰香，從烤肉的調味料到調酒畫龍點睛的添加物都行，合法的「乾燥荖葉粉」仍可使用，鼓勵農民勇敢跨入已核可的農產原料加工項目，例如乾燥、粉碎、碾製、焙炒，區域經濟才可以提供子女回流的就業機會。

原住民立委陳瑩說，現在吃的月桃葉、馬告，以前還不被列為食品，販賣甚至被視為違法。前年屏東陳姓廚師即販售「荖葉香腸」，被人檢舉違反食品安全衛生管理法，遭罰六萬元，綠營立委關切後，去年食藥署也回應研議修正「非傳統性食品原料申請作業指引」，減少對傳統食材的限制。

台東馬光中醫診所王仁甫中醫師說，荖葉性溫、辛辣，可能作用於胃經、肺經，猜測對消化系統或呼吸系統有益，至於傳統中多以嚼食，因此認為其成份非脂溶性，甚至「丟進鍋內煮就可以」，和肉類燉煮可能不錯、猜測有益消化。

前台東縣荖花荖葉產銷協會理事長吳景槐說，「荖葉也該有個名份了」、「國家該要有所回應」，但對荖葉的前景是否就一片光明？他則保守看待。

