為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    擺脫健康殺手污名 荖葉改列香辛料

    2025/12/08 05:30
    張育銓教授研究部落藥用植物，其中一項便是荖葉，花了十年、到處採樣並推動合法化。（張育銓提供）

    張育銓教授研究部落藥用植物，其中一項便是荖葉，花了十年、到處採樣並推動合法化。（張育銓提供）

    記者劉人瑋／專題報導

    荖葉在台東曾被視為「綠金」，養活數代人，但與檳榔形影不離也被一同視為健康殺手，且食用者日減。台東大學教授張育銓致力為它扭轉形象，研究證明荖葉可食用性，荖葉被列入合法香辛料。

    張育銓出生自彰化永靖又長居台東教書，兩地同是荖葉產地，他童年就在充滿荖葉田與農人的環境，荖葉成了他的童年與台東的連結，不捨養活數代人的荖葉被污名化。

    張育銓說，國際品牌大廠在東南亞推出含荖葉成份得以減少細菌感染的衛生棉，從口腔清潔到薰香，從烤肉的調味料到調酒畫龍點睛的添加物都行，合法的「乾燥荖葉粉」仍可使用，鼓勵農民勇敢跨入已核可的農產原料加工項目，例如乾燥、粉碎、碾製、焙炒，區域經濟才可以提供子女回流的就業機會。

    原住民立委陳瑩說，現在吃的月桃葉、馬告，以前還不被列為食品，販賣甚至被視為違法。前年屏東陳姓廚師即販售「荖葉香腸」，被人檢舉違反食品安全衛生管理法，遭罰六萬元，綠營立委關切後，去年食藥署也回應研議修正「非傳統性食品原料申請作業指引」，減少對傳統食材的限制。

    台東馬光中醫診所王仁甫中醫師說，荖葉性溫、辛辣，可能作用於胃經、肺經，猜測對消化系統或呼吸系統有益，至於傳統中多以嚼食，因此認為其成份非脂溶性，甚至「丟進鍋內煮就可以」，和肉類燉煮可能不錯、猜測有益消化。

    前台東縣荖花荖葉產銷協會理事長吳景槐說，「荖葉也該有個名份了」、「國家該要有所回應」，但對荖葉的前景是否就一片光明？他則保守看待。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播