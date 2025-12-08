雲林金牌燒鵝爭霸賽 開拓通路

燒鵝業者師傅把鍋爐搬到現場料理，香氣撲鼻。（記者黃淑莉攝）

推廣國產鵝肉，中華民國養鵝協會昨在古坑綠色隧道舉辦「金牌燒鵝爭霸賽」，台中鵝邸家燒鵝專賣三連霸奪冠，養鵝協會理事長蔡瑞堂指出，全國每年賣出約四百萬隻鵝，相較燒鴨名氣及銷售量，燒鵝還有成長空間，透過活動盼能開拓後端通路。

十年前國內爆發鵝隻禽流感疫情，重創國內養鵝產業，經過十年努力，產業漸漸回復，蔡瑞堂表示，目前全國養鵝戶數約有千戶，雲林縣是重鎮，飼養數量高居全國之冠，國產鵝肉肉質鮮美，有豐富油脂，鵝肉營養價值高。

蔡瑞堂說，近幾年因飼養環境、飼料漲，飼養成本增加，協會透過各項推廣活動搶攻消費市場，燒鵝爭霸賽今年第三年舉辦，共有十一個店家參賽，有店家把鍋爐搬到現場，拿出招牌料理，香氣撲鼻，讓人垂涎三尺。比賽結果揭曉，金牌為鵝邸家燒鵝專賣、銀牌高雄福華大飯店珍珠坊、銅牌御饌臻品。

蔡瑞堂指出，國內燒鴨有名氣，市場穩定，燒鵝一年全國屠宰量約四百萬隻，還有很大成長空間，希望透過活動推廣鵝肉料理，打開後端通路，提高飼養量及產值。

農業部畜牧司副司長周志勳表示，透過推廣活動，讓國人重新認識國產鵝的營養，進一步提升市場能見度與消費意願。

