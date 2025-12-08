台南芭樂成功叩關歐盟 展售會秒殺

台南芭樂首銷歐洲展售會。（南市府提供）

瘋搶台灣「綠鑽石」，今年六月歐盟開放台灣芭樂、芒果進入歐洲市場，台南市長黃偉哲掌握商機，率市府團隊前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，與自然屋集團合作輸入優質鮮果，大受歡迎。

黃偉哲感謝農業部及相關單位協助，促成台南芭樂首次成功叩關歐盟。他強調，台南農產外銷版圖已擴及亞洲、北美洲、大洋洲，近年更插旗歐洲，選擇荷蘭做為外銷歐盟的首站，正是看準荷蘭身為歐洲門戶，具備優越地理位置與完整物流體系。

活動現場人潮踴躍，芭樂與鳳梨迅速秒殺銷售一空，許多旅歐台灣人遠道而來支持家鄉好滋味，台南的芭樂口感、甜度上乘，深受喜愛，鳳梨更延續去年銷售熱潮。

黃偉哲指出，明年台南將更積極把鳳梨、芒果、芭樂帶進歐洲，期盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣的國民水果成為歐洲餐桌上的精品水果。

駐荷蘭台北代表處大使田中光表示，台南的日照充足、土壤肥沃，孕育出優良果品，荷蘭可望成為我國農產佈局歐盟的關鍵；他回顧台南與荷蘭四百年歷史淵源，指出雙方今日不只在民主、自由等價值相互認同，透過農產交流，再深化連結。

