86歲黃德成 服務弱勢長輩逾半世紀

86歲黃德成（右二）仍天天上班、關心照顧長輩，他呼籲隨時注意長輩身心變化，適時關心與幫助，就不致快速老化。（林澄輝社福基金會提供）

記者王俊忠／專題報導

八十六歲的林澄輝社福基金會董事長黃德成，出身基督教家庭，年少時有從天堂墜落地獄的悲慘家境、流浪三年沒讀書，後來參加佈道會發願重回校園並考取台南神學院。曾任長榮中學校牧、南市YMCA總幹事，看到醫治麻瘋病的長老林澄輝夫妻服務身障人大受感動，投入服務小兒麻痺患者與弱勢長輩逾半世紀。

14歲時父母相繼病逝 克服逆境成長

十四歲那年，黃德成的母親與從醫的父親在短短九天內相繼因病離世，遭受巨大變故打擊，在教會人員給他家庭和樂及佈道會的感召，重拾書本，以初中同等學歷考取長榮中學，接著投考台南神學院過關。

請繼續往下閱讀...

收容貧困小兒麻痺患者 聘醫師復健

從一九七四年到二〇〇八年，黃德成擔任台南YMCA總幹事，初任時有感YMCA缺乏對弱勢團體的關懷，當時林澄輝長老創設光明教養院，收容貧困小兒麻痺者，並聘請台南醫院醫師為患者做復健與矯正，並籌組身障社團。

隨著高齡社會到來，一九九七年YMCA在安平漁光島承辦台南首座老人文康中心；後來再承接南市老人居家服務工作，黃德成回憶，那時照顧三百多戶失能老人，儘管有居家關懷，但發現許多老人長期關在家裡，缺少人際互動，生活能力無法提升。二〇〇二年再創辦失智失能老人日照中心，舉辦許多復健、手工藝與學習課程，讓長輩們的黑白人生變成彩色。

承接居家服務 照顧逾300個失能老人

黃德成說，印象最深的是一位坐輪椅失能、無法自理飲食的六十歲男性，經過日照中心三個月復健訓練，不僅擺脫輪椅、也能自行用餐，甚至唱歌跳舞。他認為「如果家人凡事都幫長輩做到好，有時反而害了長輩」，隨時注意長輩身心變化，適時關心與幫助，老人就不致快速老化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法