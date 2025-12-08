為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    86歲黃德成 服務弱勢長輩逾半世紀

    2025/12/08 05:30
    86歲黃德成（右二）仍天天上班、關心照顧長輩，他呼籲隨時注意長輩身心變化，適時關心與幫助，就不致快速老化。（林澄輝社福基金會提供）

    86歲黃德成（右二）仍天天上班、關心照顧長輩，他呼籲隨時注意長輩身心變化，適時關心與幫助，就不致快速老化。（林澄輝社福基金會提供）

    記者王俊忠／專題報導

    八十六歲的林澄輝社福基金會董事長黃德成，出身基督教家庭，年少時有從天堂墜落地獄的悲慘家境、流浪三年沒讀書，後來參加佈道會發願重回校園並考取台南神學院。曾任長榮中學校牧、南市YMCA總幹事，看到醫治麻瘋病的長老林澄輝夫妻服務身障人大受感動，投入服務小兒麻痺患者與弱勢長輩逾半世紀。

    14歲時父母相繼病逝 克服逆境成長

    十四歲那年，黃德成的母親與從醫的父親在短短九天內相繼因病離世，遭受巨大變故打擊，在教會人員給他家庭和樂及佈道會的感召，重拾書本，以初中同等學歷考取長榮中學，接著投考台南神學院過關。

    收容貧困小兒麻痺患者 聘醫師復健

    從一九七四年到二〇〇八年，黃德成擔任台南YMCA總幹事，初任時有感YMCA缺乏對弱勢團體的關懷，當時林澄輝長老創設光明教養院，收容貧困小兒麻痺者，並聘請台南醫院醫師為患者做復健與矯正，並籌組身障社團。

    隨著高齡社會到來，一九九七年YMCA在安平漁光島承辦台南首座老人文康中心；後來再承接南市老人居家服務工作，黃德成回憶，那時照顧三百多戶失能老人，儘管有居家關懷，但發現許多老人長期關在家裡，缺少人際互動，生活能力無法提升。二〇〇二年再創辦失智失能老人日照中心，舉辦許多復健、手工藝與學習課程，讓長輩們的黑白人生變成彩色。

    承接居家服務 照顧逾300個失能老人

    黃德成說，印象最深的是一位坐輪椅失能、無法自理飲食的六十歲男性，經過日照中心三個月復健訓練，不僅擺脫輪椅、也能自行用餐，甚至唱歌跳舞。他認為「如果家人凡事都幫長輩做到好，有時反而害了長輩」，隨時注意長輩身心變化，適時關心與幫助，老人就不致快速老化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播