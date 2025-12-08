為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    彰縣第一間百貨公司》全輪百貨拉皮 年底完工展新貌

    2025/12/08 05:30
    位於員林福寧宮旁的「三和商業大樓」前身是「全輪百貨」，經全館拉皮後，將成為餐飲娛樂商業大樓。（記者顏宏駿攝）

    位於員林福寧宮旁的「三和商業大樓」前身是「全輪百貨」，經全館拉皮後，將成為餐飲娛樂商業大樓。（記者顏宏駿攝）

    記者顏宏駿／專題報導

    位於彰化縣員林市福寧宮旁的「三和商業大樓」，前身是「全輪百貨」，它是彰化縣第一間百貨公司，早在「黃金帝國」百貨營業前，它就先風光開幕，卻在九二一大地震後人潮盡失，最終宛如「廢墟」，但經過「全館拉皮」後將「風華再現」，王品旗下的「聚火鍋」已進駐，接下來還有「好樂迪KTV」與餐飲連鎖店洽談中，最快在今年底，這間商業大樓將成為「餐飲娛樂商城」。

    一樓有3間銀行前來洽談

    負責開發的家德資產管理有限公司說，位於二樓的「聚火鍋」預計十一月開幕，但因為該建築近四〇年，「拉皮」困難而延宕，要到年底才可能完工；位於火車站前的「好樂迪KTV」預計轉換到此處，一樓有三間銀行洽談進駐，另有至少有五家餐飲連鎖業者答應進駐。

    該公司馮姓總經理特助表示，該公司花三千萬元拉皮，打造全新電梯，整棟樓將呈現全新風貌。

    5家餐飲連鎖業者將進駐

    一名老員林人說，「全輪百貨」昔日風光一時，百貨之外，有多間制服公主坐檯的五百暢飲酒店，曾是南彰化知名的「男人樂園」，前彰化縣警局長林國棟嚴格整頓治安，警察在樓下站崗，也把全輪百貨「站到關門」，如今大樓雖不再是百貨公司，但也算是員林另一餐飲娛樂商業城，大家都樂觀其成。

