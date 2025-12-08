為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    逾70歲明年換駕照 中彰投有150萬人

    2025/12/08 05:30
    七十八歲騎士林榮輝說，換照要考短期記憶「不容易啊」。（記者黃旭磊攝）

    七十八歲騎士林榮輝說，換照要考短期記憶「不容易啊」。（記者黃旭磊攝）

    須接受體檢、2小時免費交安教育訓練及危險感知體驗

    記者黃旭磊／專題報導

    明年一月一日起，高齡駕駛人換照新規分階段實施，首次換照年齡下修至七十歲，中台灣包括台中市、彰化及南投縣市有超過一百五十萬人，須接受專業醫師評估（體檢），及免費交安教育訓練（兩小時課程），不少高齡長者都覺得時間提前，擔心過不了關，但醫師則認為將可讓交通更安全。

    明年5月實施 監理所會寄通知書

    台中區監理所說明，高齡換照新制將於明年五月正式實施，屆時駕駛人年滿七十歲時須辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至七十五歲，七十五歲以上長者，維持每三年換照週期，特別要提醒滿七十歲以上的長者，明年各監理所、站會主動寄發通知書，請於收到通知再換照，不需提前換照。

    75歲以上長者 維持每3年換照

    換照需要到各區監理所／站，以台中為例，可前往台中區監理所或台中市、豐原監理站，至於體檢與認知功能測驗可在指定的公立醫院、衛生所或監理單位簽約私立診所、代辦所先完成。

    不少長輩擔心，萬一測不過，連騎車出門看病、買菜資格都被沒了，形同是提早被社會淘汰，七十八歲騎士林榮輝兩度通過測驗，他表示，認知測驗由診所醫師主考，看了十樣東西，醫師兩分鐘後再問「看了什麼」，想不出三樣就不及格了，他記憶力算好可以想出八樣，對於銀髮者來說，真的是不容易。

    許多長者認為決策過於匆促

    黃姓騎士（六十九歲）住山區，需騎車代步買菜、看病，黃大姐說，換照年齡下修到七十歲，決策過於匆促，讓許多年長者難以一下子接受，原準備好七十五歲再換照，如今提早五年處理，「覺得自己老了，多少有些措手不及。」

    弘道老人福利基金會執行長李若綺說，高齡駕駛議題核心若單純以年齡設限，不僅可能引發歧視爭議，也無法準確篩選出真正不適，但台中榮總精神部主任侯伯勳說，提前到七十歲評估換照，有效保障老人家及路人交通安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播