逾70歲明年換駕照 中彰投有150萬人

七十八歲騎士林榮輝說，換照要考短期記憶「不容易啊」。（記者黃旭磊攝）

須接受體檢、2小時免費交安教育訓練及危險感知體驗

記者黃旭磊／專題報導

明年一月一日起，高齡駕駛人換照新規分階段實施，首次換照年齡下修至七十歲，中台灣包括台中市、彰化及南投縣市有超過一百五十萬人，須接受專業醫師評估（體檢），及免費交安教育訓練（兩小時課程），不少高齡長者都覺得時間提前，擔心過不了關，但醫師則認為將可讓交通更安全。

明年5月實施 監理所會寄通知書

台中區監理所說明，高齡換照新制將於明年五月正式實施，屆時駕駛人年滿七十歲時須辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至七十五歲，七十五歲以上長者，維持每三年換照週期，特別要提醒滿七十歲以上的長者，明年各監理所、站會主動寄發通知書，請於收到通知再換照，不需提前換照。

75歲以上長者 維持每3年換照

換照需要到各區監理所／站，以台中為例，可前往台中區監理所或台中市、豐原監理站，至於體檢與認知功能測驗可在指定的公立醫院、衛生所或監理單位簽約私立診所、代辦所先完成。

不少長輩擔心，萬一測不過，連騎車出門看病、買菜資格都被沒了，形同是提早被社會淘汰，七十八歲騎士林榮輝兩度通過測驗，他表示，認知測驗由診所醫師主考，看了十樣東西，醫師兩分鐘後再問「看了什麼」，想不出三樣就不及格了，他記憶力算好可以想出八樣，對於銀髮者來說，真的是不容易。

許多長者認為決策過於匆促

黃姓騎士（六十九歲）住山區，需騎車代步買菜、看病，黃大姐說，換照年齡下修到七十歲，決策過於匆促，讓許多年長者難以一下子接受，原準備好七十五歲再換照，如今提早五年處理，「覺得自己老了，多少有些措手不及。」

弘道老人福利基金會執行長李若綺說，高齡駕駛議題核心若單純以年齡設限，不僅可能引發歧視爭議，也無法準確篩選出真正不適，但台中榮總精神部主任侯伯勳說，提前到七十歲評估換照，有效保障老人家及路人交通安全。

