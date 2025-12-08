身障者服務身障者 已故李達榮獲表揚

新竹縣表揚廿七名服務身心障礙者績優人員。 （擷取自竹縣府官網）

新竹縣陳春梅等廿七名長期投入身心障礙福利服務的鄉親，獲縣府公開表揚為今年度的服務績優人員，其中財團法人新竹縣脊髓損傷者協會志工李達榮本身有多發性骨髓瘤與脊髓損傷等疾病，雖不幸已於九月過世，但是他用自身生命故事，鼓勵更多身障朋友的奉獻精神卻令人感念，所以也在表揚之列。

此外，同為輪椅族的社團法人新竹縣肢體障礙協會理事長陳春梅，多年來積極協助肢障朋友爭取照護與輔具資源，曾成功媒合一名長期臥床者獲得急需的居家照顧，展現她的服務熱忱。

財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所周泰宇則憑藉著其職能治療師身分且具甲、戊類輔具評估的專業資格，透過專業整合，迅速幫身障者找到合適的輔具與生活支持，進而提升身障者的獨立性與自我照顧能力。

新竹縣為舒緩高照顧負荷家庭的壓力，縣府社會處共有「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」兩個機制，提供身心障礙者獲得量身安排體驗社區日照、作業活動或住宿型機構服務的機會；或在照顧者因突發疾病、意外或其他緊急狀況，無法即時提供照顧時，媒合安排居家式或機構式照顧服務。

