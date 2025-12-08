新竹拚觀光 國際IP、藝文、演唱會齊發

新竹市府透過與國際IP合作，助攻親子觀光商機。（記者洪美秀攝）

新竹市近年透過與國際IP合作辦活動，從海綿寶寶派大星到航海王、三麗鷗及麵包超人，把具知名度的國際IP搬入城市，搭配藝文產業特色活動，提升旅宿業入住率與商機，其中外國旅客入住人次年增二九％，尤以日本旅客造訪新竹市的比例已是全台第四名。

市府城銷處長林昱志分析，從今年舉辦的青草湖秋焰祭前進未來島勇闖青草湖活動，兩個週末有超過卅萬人次參與，周邊商家營業額提升約四到五成，鄰近旅館住宿率也達九成。九月廿日起連續舉辦十一週的竹風好市集，也創造近廿五萬人次、近三千萬消費金額，經統計，今年一到九月竹市遊客人次達一千三百六十萬人次，旅館住用率為六七％，較去年同期的五八．五％成長約一成五，外國籍住客人次年增約二九％，日本旅客入住人次更是全國各縣市第四名，顯示整體觀光量能提升。

竹市品牌活動國際風箏節每年吸引超過十萬名遊客到訪，是竹市具代表性的年度大型活動之一。產發處長嚴翊琦表示，新竹漁港每年造訪人數穩定維持在兩百五十萬人次上下，是竹市第二大旅遊景點，僅次於新竹公園，從波光市集到直銷中心，餐飲消費力是長期穩定的觀光財。

而藝文活動及演唱會同樣能帶來觀光財，像兒童遊藝節、漫人祭國際動漫節、風城藝術節、金曲傳唱演唱會、萬聖節、玻璃藝術節，親子藝文饗宴及文化體驗，也創造另類文化觀光財。

文化局長王翔郁提到，今年兒童遊藝節吸引卅六萬人次參與，四天創造四．二億藝文觀光產值。兩天的動漫節也吸引九．五萬人次，帶來一億元的觀光財。竹市雖沒有大型場館，仍以舉辦金曲傳唱音樂會及民歌音樂會和九降風音樂節，留住演唱會觀光財。

