桃園廚餘收運 環局應變有預約專線

桃園市家戶與社區廚餘主要送往生質能中心或委託民間機構處理、去化。 （桃園環保局提供）

中央宣布自二〇二七年全面禁止廚餘養豬，而桃園市豬農近日已提前停止承接廚餘載運，學校、餐廳及團膳業者憂心面臨「棄單」，廚餘收運鏈恐有中斷風險。桃園市政府環保局昨天表示，第一時間已啟動緊急應變機制，設置廚餘預約專線協助，全市廚餘收運與處理今年底前絕對無虞。

豬農停止承接載運

環保局長顏己喨指出，桃園市自二〇二一年十一月起，清潔隊所收取的家戶與社區廚餘，已全面停止用於餵養豬隻，這些廚餘都送往生質能中心進行厭氧處理發電，或委託民間機構採快速醱酵製成肥料，至於學校、餐飲及團膳等事業廚餘，過去多由豬農載回養豬場處理，但近期因拒收串連，已造成部分學校與業者面臨清運困擾，為協助學校、社區與事業單位度過這波衝擊，環保局設有廚餘預約專線：03-3354920，由專人於上午八點至下午五點受理，若學校、機關或社區遭遇豬農拒載，只需完成電話登記，清潔隊將立即接手清運並協助處理。

環保局也提醒，為協助產業順利銜接政策調整，今年十二月卅一日前，餐廳、團膳等事業廚餘可免費載運至市府指定地點處理，但明年一月一日起，依中央規定，事業單位需自行委託合法清運機構處理，或規劃購置廚餘設備自行處理，呼籲業者務必提前規劃，避免政策上路後措手不及。

