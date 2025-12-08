桃園青農種「桃園3號」米 日本大賽奪金賞

桃園市青農陳士賢以「桃園3號」，拿下日本第27屆「米．食味分析鑑定國際大賽」金賞獎。 （桃園農業局提供）

逾5千件米樣競逐 陳士賢用心栽培 贏得最高榮譽

日本第廿七屆「米．食味分析鑑定國際大賽」昨天舉行頒獎典禮，桃園市大園區青年農民陳士賢，靠著用心栽種的「桃園三號」，從五〇七〇件作品中脫穎而出，贏得最高榮譽的金賞獎。

陳士賢表示，為了參加此次大會，他從土壤、栽培環境、氣溫、施肥、育苗、病害蟲防治、收穫、乾燥等方面都精心準備，不僅依靠經驗，更利用科學的測量儀器、學習前輩農戶經驗，並參與桃園市政府主辦的質量提高培訓，能獲獎真的很高興，希望這個獎項能成為台灣更多的農戶和團體、學校參加稻米、味道分析鑑定國際大賽的契機，藉由比賽可以看到更高水平的人、學到很多東西，他將進一步提高自己的稻米質量，同時將經驗分享給桃園的農戶們。

桃市府輔導12位農民挑戰

桃園市長張善政表示，桃市府今年共輔導十二位農民、十三件作品參賽，每位農民都以優異的食味值、整粒值和味度值展現桃園優質米的整體實力，陳士賢能從五千多件米樣中勝出，靠的是一年到頭非常扎實的田間管理及後製，把品質維持在最完美的狀態，這份成績是努力、專業的最佳證明。

「桃園好農」攤位 日本糧商青睞

桃市府農業局長陳冠義也偕同桃園市米穀公會理事長蘇柏嘉、大園農會理事長謝岳龍及各區農會幹部與多位稻米達人，組成桃園農業隊前往茨城縣筑波未來市交流並擔任加油團，並在賽事會場設置「桃園好農 TAOYUAN」攤位，展出多項農特產品。

陳冠義說，許多日本民眾及企業都特地停駐桃園好農攤位品嚐，許多糧商直接表達合作意願，洽談簽署合作意向書MOU，初估已談妥出口十二貨櫃桃園稻米，約六千萬日幣訂單；而金賞獎公布後，吸引更多的日本糧商前來洽談並指出，日本近年因天候異常與政策調整，有部分地區稻米供應吃緊，桃園米不只品質穩定，風味也非常有競爭力，是日本市場很期待的產品。

桃市府在賽事會場設置「桃園好農 TAOYUAN」攤位，展出多項農特產品。（桃園農業局提供）

