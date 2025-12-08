苗栗亂丟垃圾 最高罰1.2萬

苗栗市民族路段近來出現家戶垃圾堆，公所增設移動式監視器，隔天隨即抓到一人亂丟，依法最高可開罰一萬二千元。苗栗縣環保局表示，各鄉鎮市常見家戶垃圾堆，破壞市容及環境衛生，縣內檢舉獎金五十％，每件最高可獲三千元，鼓勵縣民發揮正義感並勇於檢舉。

苗栗市公所針對街頭亂丟垃圾堆地點，架移動式監視器取締，近期民族路段冒出，於四日設置，隔天一早六點多就錄下一人騎機車來丟垃圾包。公所表示，經查證無誤將依廢棄物清理法開罰，處以一千二百元至六千元罰鍰；若袋內還有未分類垃圾，再加罰一千二百元至六千元，最高可罰一萬二千元。

請繼續往下閱讀...

公所表示，苗栗市實施垃圾不落地政策行之有年，針對民眾因工作或生活作息，無法配合於夜間垃圾車清運，規劃苗南、苗北、苗西設置垃圾車定點定時丟棄點，請民眾配合。

檢舉獎金最高3千元

此外，苗栗縣環保局表示，各鄉鎮市常見家戶垃圾堆，破壞市容及環境衛生，縣府已修正民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法，提高檢舉獎金，家戶垃圾包從實收罰鍰之十％，提高為五十％，並於去年底實施。依《廢棄物清理法》罰鍰金額，每件最高可獲三千元獎金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法