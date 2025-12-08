增設太陽光電 頭份六合運動場暫停開放

頭份市六合綜合運動場有溜冰場、足球場、曲棍球場及綜合球場，將設置棚架型太陽能光電系統。（資料照）

苗栗縣政府在頭份市六合綜合運動場增設太陽光電系統，約兩公頃的運動場地將成為風雨球場，工程今日進場，預計明年三月卅一日完工。縣府表示，因應施工作業，球場也配合暫停對外開放，請民眾暫時先轉往他處活動。

明年3月底完工

縣府工商發展處表示，縣府持續推動能源轉型與淨零政策，在六合綜合運動場增設太陽光電工程，由縣府與中租迪和公司合作推動，總裝置容量約二千千瓦峰值，在溜冰場、足球場、曲棍球場及綜合球場設置棚架型太陽能光電系統，完工後每年可發電二百四十九萬九千六百一十三度，相當於六百九十四戶家庭整年的用電量，並可減少約一千二百三十四公噸二氧化碳排放量，等同於種植三．二座大安森林公園的碳吸附效益。

工商發展處強調，光電棚架設計採傾斜角三至六度，可有效減低反光、提升排水與結構安全，不會有早期面板頂端縫隙滲雨的情況；施工期間將嚴守固定作業時段並採定時灑水，確保安全與環境品質。

太陽能板反射率僅約二至十％，遠低於金屬屋面及水泥地面，對周邊社區環境及飛航安全無不良影響。

工程完工後將導入雲端監測與專業維運機制，透過廿四小時自動監控系統與季檢維護，確保發電穩定與設施安全。

工商發展處長詹彩蘋表示，工程原定明年六月完工，為了明年頭份市公所舉辦的「四月八」慶典，因此工期將趕在三月底完工。

