奉獻志工逾30年 周淑敏電訪勸回想不開的人

周淑敏（左一）從事志工已經超過三十年，即使從重病恢復也持續服務。（記者楊綿傑攝）

高齡七十三歲、伊甸基金會樂園家資中心志工隊長周淑敏，奉獻多元志工領域超過卅年，學校、社會局、基金會、宗教場域等都能看見她的身影，就算曾因心肌梗塞差點丟了命，恢復後仍持續投身社會服務，她認為，小小的服務可能為社會帶來意想不到的改變，將做到不能做為止。

周淑敏回憶，當初會投入志工服務，是由於孩子的熱烈邀請，學校學期初發下導護志工意願調查表，孩子一直要她報名，一度認為自己「不想做再退出」就好，後來即使孩子從錦和國小、錦和中學畢業，她也沒「畢業」，想著也是服務附近社區的孩子們，一做就是卅年。

多年來，周淑敏還陸續投入多個團體，如新北市社會局、伊甸基金會、行天宮等，橫跨交通、環境、體育器材管理、關懷身心障礙族群，曾有名憂鬱症青年不願面對人群，她持續訪視對方，多年後該名青年突然說：「年輕人被長輩關心很慚愧，會振作起來」，她相當感動。

周淑敏也分享，某次電訪碰到想輕生的民眾，她心想「必須救下這個人」，得知該民眾很重視朋友，最後告訴對方，「你若輕生，那你的朋友們以後找不到人幫忙了，很可憐」，好說歹說終於打消對方輕生念頭。

八年前，周淑敏因心肌梗塞在醫院與死神拔河近一個月被救回，她調養身體後，又在志工界復出，她說：「老天放我回來應該是要我繼續服務」，強調會持續做到不能做為止。

