土砂淹沒光復農田 3套復耕策略拚明年春作

林業及自然保育署花蓮分署辦理「原生植物採集與種源保存實務」課程，種源準備成為復育工程的首要關鍵。 （林保署花蓮分署提供）

記者王錦義／專題報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖九二三潰流，造成下游地區光復鄉一帶約四百多公頃農田遭大量土砂淹沒，農業部預估淤泥量約有六百萬至七百萬立方公尺，花蓮區農業改良場（花改場）調查，確認淤土無重金屬污染疑慮，不過有些土壤酸鹼值高達八，極度貧瘠，花改場依照淤積深度提出三套復耕策略，並在光復受災田區示範冬裡作種植，希望受災農地能在明年春作前恢復生產。

花改場作物環境科助理研究員倪禮豐說，將受災田區依淤土深度分為十公分以下、十至廿公分及廿公分以上。低於十公分者可直接用迴轉犁整平進行分區播種；低於廿公分者可以和原來的土層做混合拌勻，再補充與原土性質接近的有機肥，就可以直接復耕。

請繼續往下閱讀...

無重金屬污染但極度貧瘠

若田區淤土達廿公分以上，可使用硫磺降低酸鹼值，並以每公頃廿公噸以上的有機質肥料與表土混合，整完地後再撒播豆科綠肥，若有餘裕也可以種植油菜、蘿蔔、蕎麥等非豆科的冬季裡作。

受災農民盼提供更多補助

受災農民林泓薪說，原本即將結穗的水稻全數遭洪水毀損，損失逾二百萬元，坦言對試種沒有很大的信心；農地地主黃淑芬則說，盼政府提供更多補助。花改場秘書葉育哲表示，將彙整農民意見後與相關單位共同研擬更具體的措施。

林保署撒播原生植物種子

此外，馬太鞍溪堰塞湖水位持續降低，但上游崩塌區仍有近二億立方公尺鬆動土方，成為未來十年最大隱憂，林業及自然保育署花蓮分署規劃短期與中長期治理措施，除了開便道把機具送到靠近堰塞湖山區內，也大量收集原生植物種子，啟動無人機撒播，以減緩表土流失。該分署署長黃群策說，用在地原生植物做為種源，不僅能確保生態適合度，更能維持供應穩定性。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖923潰流，造成下游地區光復一帶農田約400多公頃遭大量土砂淹沒，花蓮農改場進行土質改良示範。 （記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法