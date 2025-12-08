旅行業碳足跡計算指引 交部擬定10遊程

台灣觀光創新協會設計的遊程無償供旅行業者使用，圖為台南市虎頭埤風景區天鵝造型腳踏船。 （記者蔡昀容攝）

越來越多企業需要減碳證明，撰寫永續報告書。旅遊業與地方政府或景區合作推出「碳註銷遊程」，將低碳旅遊實踐認證化，目前有七地、十一條遊程路線。交通部觀光署也擬定「旅行業碳足跡計算指引」，協助業者計算排碳量，年底前將發表十條遊程作為範例。

觀光創新協會設計碳註銷遊程

因應政府、國際組織或合作夥伴ESG及永續要求，除企業營運之外，員工旅遊也要盡量採購綠色遊程。台灣觀光創新協會設計「碳註銷遊程」並認證化，優先使用大眾運輸、自行車、電動船等運具，吃在地食材、入住環保旅宿等減少碳排放。

無可避免的碳排，則向國際碳減排認證系統「黃金標準（Gold Standard）」購買碳權抵銷；黃金標準是國際認證標準之一，台灣碳權交易所也有採用其碳權。

台灣觀光創新協會設計的遊程無償供旅行業者使用，去年九月迄今至少服務逾八百人次，目前有台東池上、日月潭集集、中興新村草屯、頭社活盆地、台南十鼓、虎頭埤、關仔嶺泥漿浴等地，共計十一種低碳路線。以台南的十股、虎頭埤、關仔嶺兩日遊行程為例，一般自駕碳排每人約一四一到一八一公斤，低碳遊程碳排可降至每人七十五到一一六公斤。

觀光署副署長黃荷婷表示，對民間推動低碳旅遊樂觀其成，觀光署今年辦理旅行業碳足跡計算指引，也會推出減碳遊程。已輔導業者盤查十條為樂齡族群量身打造的「凰金遊程」碳足跡當作範例，預計年底前發表。

觀光署安排國際踩線團行銷霧峰

此外，為行銷觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處結合台中市霧峰文化觀光協會，安排來自德、法等多國的旅遊踩線團，前往霧峰林家宮保第園區欣賞建築之美，並在大花廳進行古裝體驗，聆賞傳統戲曲，藉由「文化交流、國際旅遊推廣」，展示霧峰深厚的人文底蘊與近代史意義。參山處長曹忠猷表示，透過國際踩線團的交流與曝光，可望進一步串聯霧峰與國際旅遊通路，讓霧峰文化能量正式向國際市場亮相。

