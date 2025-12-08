數位孿生智慧城市 提升抗災能力／國震中心建構5D概念 高雄全市180平方公里年底完成建模

高雄市加入「5D SmartES 智慧城市平台」，可顯示建物模型的內部隔間，有助使用者比現實世界更加了解大樓情況，進行後續防災決策。 （高雄市工務局提供）

AI帶動各種可能，智慧城市構想也逐步實現，國家地震工程研究中心團隊利用土木專長，七年前直接切入「5D」概念建構智慧城市平台，把數位孿生投入城市治理，結合過去數據加即時監測，以AI預測未來災害區域及影響範圍等，可提升城市抗災能力，高雄市已積極加入，預計年底前完成全市一八〇平方公里建模。

國震中心副主任柴駿甫表示，為了提升城市抵抗天然災害能力，七年前團隊就有5D（智慧化數位空間）的想法，就是如同Meta「元宇宙」一樣，透過空拍、衛星、6G、VR、大數據、影像辨識、雲計算等技術，結合中心擅長的城市工程專業，如今用電腦代碼創造「數位孿生」的智慧城市，開發「5D SmartES智慧城市平台」，目前有高雄市積極加入。

平台虛擬生活情境 多元應用

柴駿甫說，該平台可在虛擬世界中實現最接近人類生活的情境，包含土地、水流、建築、街道、橋梁、路燈乃至地下管線等，全部數位化重繪，加上各種感測器、監視器等即時監控，用於防洪、防災、監測崩塌，還可算出交通運輸的最快路徑，以及道路施工管理，乃至智慧醫療及智慧旅遊等多元應用。

歷史資料加即時感測 預測災難

柴駿甫更指出，5D是比4D更多一層「時間」概念，利用過去大數據等歷史資料，加上現在的即時監測與感測，由AI運算來模擬可能發生的災難，例如先前大雨就成功預測到高雄某邊坡滑落情況，達到「預測未來」可能性，更讓決策者遠在千里之外，就能立即下達救災指示。

而該平台已有高雄市積極加入，預計年底前完成全市將近一八〇平方公里建模，柴駿甫更強調，該5D城市平台是採實景測繪，非AI自動生成，路口特徵當地人一看皆知，同時更導入所有建築資料屋齡，使用者能更加精細了解大樓各分層平面圖，免去調閱圖資與解析的耗費，還建立了夜景模式供分析日夜落差。

此外，柴駿甫補充，數位孿生也有助文資保存，如國立台灣博物館已加入平台，以前若一發生地震，文資人員即使休假也需趕去博物館查看古蹟建物是否毀損，會耗時一天，現在透過5D建模，搭配國震中心的抗耐震技術，感測器與畫面可即時回傳地震後的受損資料，命中率百分百，讓文資人員不必再奔波。

國家地震工程研究中心的廠房內，設有一區專門測試鋼筋混凝土結構，以高壓千斤頂來量測結構耐震係數。 （記者吳柏軒攝）

