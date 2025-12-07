台灣燈會在嘉縣 「阿里山」主燈動土

藝術家姚仲涵以「神木」意象設計 高21米 導入AI與數位製造技術

明年台灣燈會將在嘉義縣舉辦，昨交通部觀光署與嘉義縣政府在主燈預定地進行主燈動土儀式，主燈跳脫過往值年生肖的概念，由藝術家姚仲涵以「阿里山神木」意象設計，名為「光沐—世界的阿里山」，高二十一公尺，將導入AI與數位製造技術，利用光、霧、聲數位演算營造自然與科技交融意象，以多層次結構與流動光影，呼應阿里山一日間的萬千變化。

嘉義縣長翁章梁、觀光署長陳玉秀等昨為主燈動土，祈求燈會工程順利，活動圓滿成功；陳玉秀表示，主燈外部結構採用循環木料拼貼，以阿里山晨曦與雲霧為靈感，象徵山林間的生命節奏與能量流轉，用沉浸式體驗打造有別以往的賞燈環境。

燈會30公頃展區 300多件作品

陳玉秀說，展區分為主展區及地方展區，涵蓋縣府前廣場空地及太子大道，有一座主燈、兩大副燈及二十三個主題燈區，展出三百多件作品，結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術及無人機展演，融合人文與自然、傳統與創新，打造具在地精神與未來感的光影盛典。

翁章梁說，台灣燈會於明年三月三日至十五日進行，以「點亮嘉義，光躍台灣」為策展主題，邀集國內外藝術家打造燈區，地方展區將以「新嘉義」為概念，展現嘉義豐富的文化故事、自然生態與科技藝術，展區總面積達三十公頃，期望吸引海內外遊客超過一千萬人次參觀，體驗嘉義縣豐富面貌。

縣府表示，將設有多元主題燈區、國內外藝文展演活動及美食市集，也將結合縣內知名旅遊景點規劃遊程，為遊客創造更多美好的回憶。

